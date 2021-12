Bethania Borba, triste por la posposición de Miss Mundo

El Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, hoy debía ser el escenario de la gran gala final del certamen Miss Mundo 2021, pero a horas de la esperada velada el evento se pospuso por 90 días, tras los casos positivos de covid-19 detectados entre las concursantes y el personal técnico, según expresa el comunicado de la organización.

Nuestra compatriota Bethania Borba, actual Miss Mundo Paraguay, quien ya se ubicó en el Top 30 del certamen Miss Mundo 2021, se refirió a la posposición del mismo.

Lea más: Bethania Borba se prepara para la gran final de Miss Mundo 2021

“Me duele muchísimo darles esta noticia”

“Hola a todos. Cómo están. Se me está haciendo muy difícil hablar con ustedes sobre esto, porque yo estaba bien hasta hace un momento, cuando me puse a pensar que debía hablar con ustedes para contarles esto; pero ya es oficial, se cancela el Miss Mundo y me pone triste, porque sé que ustedes están detrás de todo esto, y siempre estuvieron y me apoyaron muchísimo. Yo les agradezco un montón”, dijo con la voz entrecortada Bethania Borba en sus historias de Instagram.

Además, expresó: “Dios, ustedes y mi familia saben todo lo que batallamos, todo lo que pasamos, todo lo que hicimos para llegar acá, y me duele muchísimo darles esta noticia”.

Siempre en sus historias de Instagram, Bethania Borba también contó: “Ayer que fue el último día de ensayo general y nos dijeron: ‘Vamos a hacer la final ahora, prepárense, cámbiense’, y ese día iba a ser la final. Yo estaba con los maquillajes de las chicas porque no tenía mis cosas, porque era un ensayo. Entonces, hicimos la gala, pero la cortaron otra vez diciendo que no, que hoy iba a ser la final. Y esta mañana nos dicen que se cancela, que la gala final será dentro de 90 días, siendo que hay chicas que consiguieron la visa solo para venir acá, o sea, les dieron por días, por un mes, la visa de emergencia”.

Lea más: Miss Mundo: Posponen la final por casos de Covid 19

“Gracias por todo, gracias Paraguay”

Al finalizar el mensaje a sus seguidores, Bethania Borba nuevamente se mostró agradecida. “¡Una vez más gracias por todo, gracias Paraguay! Entramos en el Top 30, quedamos entre las 8 mejores en la exposición. Esto realmente queda para la historia, pero vamos a ver qué pasa más adelante. Ahora no les prometo nada, no sé qué va a pasar dentro de 90 días”, expresó la Miss Mundo Paraguay 2021 y además adelantó que su vuelo con destino a Asunción sale a las 6.00 de Puerto Rico, el próximo 18 de diciembre.

Bethania Borba regresará con su madre, quien fue hasta San Juan, Puerto Rico, para asistir a la gran final que debía celebrarse esta noche.