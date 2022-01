Lali González dijo adiós a La 1-5/18

La actriz Lali González vivió momentos muy emotivos hoy al despedirse de sus compañeros de la tira La 1-5/18, donde nuestra compatriota da vida a Rita.

Las grabaciones de la novela producida por Polka, de Adrián Suar, culminaron en la fecha y Lali no ocultó su melancolía porque ya no irá todos los días a rodar y ver a sus colegas con quienes compartió jornadas enteras de trabajo durante nueve meses.

“Gracias a todos los compañeros”

“Y un día llegó el final. Que arranquen las despedidas… Último día de rodaje Unidad 2. Gracias a toda la familia de Polka por tanto amor”, expresó Lali González en su cuenta de Instagram.Luego, siguió agradeciendo a todo el team de La 1-5/18: “Gracias a todos los compañeros, actores, técnicos, al equipo de maquillaje, peinado y vestuario, a los productores, choferes, a los que están en la ofi y a todos los que me hicieron sentir siempre como si fuera mi casa. Gratitud”, escribió una emocionada Lali González.

Mención especial para Agustina Cherri

Lali González también hizo una publicación especial en sus historias de Instagram para referirse a su colega argentina Agustina Cherri, quien personifica a Lola en La 1-5/18.

“No es fácil venir de otro país y ponerse la camiseta de un co-protagónico, no es fácil. Pero lo más difícil es encontrar una amiga que te potencie, que te haga brillar, que se ría de todo lo que hacés, que te quiera como sos, con todas tus luces y oscuridades”, aseguró Lali González, para después destacar: “Esa fue Agus para mí, una gran compañera, aunque al comienzo me pareció muy fría y le dije todo lo que me pasó, con eso finalmente terminamos pegotas... Fue un proceso y fue muy lindo. Finalmente hicimos una dupla maravillosa. Siempre te voy a recordar súper bien”.

La novela continúa

Hoy viernes culminó el rodaje de La 1-5/18, pero la novela irá hasta abril. Así que, a seguir prendidos a El Trece de Argentina para ver a los tres paraguayos que actúan en la tira: Lali González, Nico García y Odón Morán.