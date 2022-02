Federico Arias, a punto de cumplir dos años con El Quincho del Rock

Federico Arias y Gabo Baierling llevan adelante el programa El Quincho del Rock, que en estos casi dos años en el éter y un año y cuatro meses en la pantalla chica, se ganó un montón de incondicionales seguidores. El espacio musical va todos los sábados, de 14.00 a 17.00, por ABC FM, y de 22.00 a 00.00, por ABC TV.

Para saber un poco más sobre cómo surgió el programa El Quincho del Rock, ABC Digital conversó con Federico Arias, quien comenzó contando: “Primero nació El Quincho del Rock, un lugar en mi casa que se hizo muy popular en las redes sociales. Luego, surgió el tema de hacer FM y el nombre del programa caía solo”.

El Quincho del Rock está en ABC FM desde marzo de 2020 y en ABC TV desde octubre del mismo año.

Acústicos en El Quincho

Consultamos a Federico Arias qué novedades tendrá El Quincho del Rock en este 2022 y expresó: “Cubrir periodísticamente el Reciclarte iba a ser novedoso, pero no se pudo. Esperando se normalice todo, queremos traer la mayor cantidad de músicos a hacer acústicos al Quincho, como a finales del año pasado. También me gusta que bandas poco conocidas nos envíen sus videos para emitirlos, hasta desde Buenos Aires, donde nos ven mucho a través de Telecentro”.

En otro momento de la nota les preguntamos a Federico Arias si siente el cariño del público que le sigue con su programa musical. “Sí, mucho, en la cancha y en los supermercados envían saludos al Quincho, y en Twitter los sábados hay veces que explota, se produce una transformación”, dijo entre risas.

La interacción con los seguidores de El Quincho del Rock se da a través del Twitter y el WhatsApp, según nos relató Federico Arias, quien también resaltó: “Hay muchos que son de la primera hora, bien incondicionales. Me sorprendieron algunos presidentes de clubes que ven el programa, y hace poco Nimio Cardozo, el jefe de Policía Antisecuestros, en una entrevista que le hacía Mabel (Rehnfeldt), se declaró fan del Quincho. Lo de Buenos Aires se pone lindo porque no solo nos escriben bandas, también televidentes, ya que los programas de rock también escasean en Argentina”.

Rockero desde los ocho añitos

Federico Arias nos contó que desde siempre fue rockero. “Tenía ocho años y el novio de mi hermana mayor traía cassettes de Pappo y otros músicos a mi casa, ahí empezó todo, bien de chiquito”, aseguró.

¿Podríamos decir que sos un periodista deportivo amante del rock?, le consultamos y sin dudar Federico Arias respondió: “Sí, totalmente, amante y permanente consumidor de rock”.

Sobre sus grupos favoritos nos confesó: “De chico, Ramones y The Clash fueron mis guías, toda la vida me acompañó Attaque 77 y son muchas las bandas que me gustan. De las actuales voy por Foo Fighters”.

Federico Arias tiene el gran apoyo de su esposa Marly Cáceres para llevar adelante El Quincho del Rock. “Es la que le puso el nombre al Quincho, la que empezó a decorarlo, estuvo en FM con Gabo y conmigo, y ahora trabaja mucho en la producción de los programas de tevé, especialmente cuando hay invitados”, refirió nuestro entrevistado, quien además reveló que su hija mayor Luciana (7) ya sigue sus pasos. “Más allá de la invasión actual de otros sonidos, tiene buen oído musical y le gustan mucho canciones de AC/DC, The Offspring y Guasones, va bien”, dijo entre risas Federico Arias antes de despedirse de ABC Digital.