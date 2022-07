Shakira dedicó un emotivo mensaje de aliento a su padre de 90 años

En esos tormentosos días en los que Shakira se estaba separando de Gerard Piqué, su padre William Mebarak había sufrido una grave caída y permaneció internado, según contó la cantante barranquillera. Luego, su papá de 90 años salió de alta y regresó a la casa, pero hace unos días nuevamente fue ingresado a una clínica de Barcelona, España, donde se encuentra hospitalizado.

Y para darle ánimos a su adorado papá, esta tarde de sábado Shakira publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a don William Mebarak.

“Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer”, aseguró la cantante colombiana, quien finalizó su publicación expresando: “Te amamos”, junto a unas fotografías de su padre con sus hijos Sasha y Milan.

La familia, siempre en primer lugar

Shakira es muy familiera y su mundo gira en torno a sus dos niños y sus padres, William Mebarak y Nidia Ripoll. Y como se puede ver en sus publicaciones en las diferentes redes, la artista no solo comparte su vida profesional con sus seguidores, pues también les abre su corazón y muestra a su familia.

Así, solo como ejemplo, transcribimos cómo se refirió a su adorado papá William el día de su cumpleaños número 90. “Papá lindo, has impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, ‘Mi cómplice y todo’, mi mejor amigo. ¡¡Felices 90 años espectacularmente vividos!! Te amo con todo mi ser”, decía el texto que llevaba la firma: “Tu niña, Shakira”.

Y esa niña de papá William Mebarak espera ansiosa que el hombre de nueve décadas regrese pronto a casa para felicidad de todos sus familiares.