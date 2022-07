El futbolista Carlos González pidió matrimonio a su novia mexicana

Carlos González Espínola, más conocido como Charli, compartió con sus seguidores de las redes sociales una gran noticia, pues reveló que se casará con su novia, la modelo e influencer mexicana Diana Karen Ramírez.

El romántico Charli González, quien juega en el Toluca de México, pidió matrimonio a su amada y le entregó un bello anillo de compromiso, según se ve en las fotos que nuestro compatriota publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“Me caso, sí al amor, sí a la vida juntos”

“She said yes (Ella dijo que sí). Llegó el momento de dar un paso más. ¡¡¡Tomamos la decisión de juntar nuestras vidas para siempre!!! Me caso, sí al amor, sí a la vida juntos y sí al amor de mi vida”, expresó el futbolista Charli González en su Instagram.

“Cuando conocés al amor de tu vida el tiempo se para, la bondad y el amor infinito hacen que se construya y se cumplan las promesas de amor pase lo que pase. El amor enciende el corazón y nos trae paz a la mente”, siguió escribiendo el jugador Charli González, para finalmente destacar: “Juntos somos más grandes y fuertes y tenemos una vida entera para demostrarlo. Mi corazón es tu refugio y mis brazos serán tu hogar. D&C”.