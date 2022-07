Javier Yubi regresa hoy a ABC Cardinal para conducir Radio Revista

Hoy domingo, Javier Yubi regresa con todo a Radio Revista. “¡Feliz estoy! Radio Revista ahora irá desde las 10.00 hasta las 12.00. Estaré solo en la conducción, pero el formato se mantiene con un contenido renovado. Siempre habrá música en vivo, entrevistas a personajes del quehacer artístico, cultural. No faltarán las notas de actualidad. recordaciones históricas o pintorescas y homenajes a personalidades ilustres. La idea es que el espacio sea entretenido, pero con un enfoque que nos permita a todos saber más, aprender y ejercitar ideas”, nos dijo el comunicador.

Y al preguntarle cómo se siente con su regreso a ABC Cardinal luego de unos meses de pausa, Javier Yubi nos dijo con una gran sonrisa: “La verdad que estoy inmensamente contento. Extrañé la radio durante esta breve pausa. Me faltaba ese contacto con el público y también ese canal de difusión de las actividades artísticas. Muchas personas me seguían enviando sus espectáculos, lanzamientos de libros o estrenos teatrales, cinematográficos y me sentía apenado de no poder darles difusión. Por suerte, ahora ya estoy de regreso y ojalá cumpla con todos. Yo siempre puse énfasis a los hacedores de nuestra cultura paraguaya”.

Mañanas dominicales con mucha actualidad y sorpresas

¿Qué novedades tendrá Radio Revista?, consultamos a su conductor Javier Yubi, quien sin vueltas contestó: " Y la espontaneidad. Van surgiendo cosas nuevas, tendencias y actualidad. ¡Quizás tengamos más interacción con el público y nunca dejamos de apostar a las sorpresas!”

Ahora, Javier Yubi conducirá solo el espacio dominical. “Mi compañera de siempre, Liliam (Barrera) tiene también ya su propio espacio los domingos, con la temática que le encanta y ella domina, que es salud. Todo un desafío para ambos, ya que fueron muchos años de la dupla”.

Invitados de lujo

Hoy estarán como invitados en el primer programa de este nuevo ciclo el pintor paraguayo residente en EE.UU. Hernán Miranda y el Grupo Nogal, con su música. “Estaremos hablando de la vida y obra de Hernán, en un país completamente diferente al nuestro, pero donde se valora de forma distinta la producción pictórica. ¡Y en la segunda hora muchas canciones en vivo, antes del almuerzo familiar!”, nos adelantó Javier Yubi.

Con respecto a cómo se dará la interacción con los oyentes, el periodista aseguró: “¡Siempre es motivante el acompañamiento del oyente a través de los mensajes! Ese canal estará abierto en forma permanente para que nos cuenten lo que quieran”.

“Con ABC Cardinal llegamos a todo el país y eso nos permite tener una perspectiva nacional que nos une en torno a un programa. Me encanta saludar a gente de Hohenau, Concepción, Filadelfia, Caapucú, Quiindy, Pedro Juan Caballero, al mismo tiempo. Es viajar por la geografía paraguaya y compartir el sentir de nuestra gente a través de la radio”, destacó Javier Yubi.

“Renuevo el compromiso de fortalecer nuestra cultura”

Javier, tus seguidores ya te estaban extrañando, ¿qué les prometés con tu regreso a Radio Revista?, fue nuestro siguiente requerimiento y el comunicador aseguró: “¡Yo también les extrañé muchísimo! Y renuevo el compromiso de fortalecer nuestra cultura, nuestra identidad, a través de sus manifestaciones artísticas e históricas. Que Radio Revista sea un espacio de aprendizaje entre todos, con el interés de aumentar conocimientos y potenciar valores humanos. ¡Que las mañanas de domingo sean alegres, positivas y de buena onda!”.

Y antes de despedirse, Javier Yubi invitó a los oyentes a sumarse cada domingo a Radio Revista. “¡Les espero a todos para que hagamos juntos un programa dinámico y, por sobre todo, de la gente que ama nuestro folclore, nuestra identidad y nuestra forma paraguaya de ser!”.