Ariane Maciel ya está en Japón para el Miss International 2022

Ariane Maciel hace unos días viajó rumbo a Japón para representarnos en el concurso Miss International 2022, que este año regresa con todo luego de dos años de suspensiones debido a la pandemia de Covid-19.

El Domo de Tokio será el escenario de la gala final el próximo 13 de diciembre, donde la tailandesa Sireethorn Leearamwat, Miss Internacional 2019, entregará la corona a su sucesora.

Nuestra compatriota Ariane Maciel ya se encuentra en Tokyo hace unos días participando de las actividades previas del certamen donde compiten representantes de 68 países.

Ariane Maciel: “Daré todo lo mejor de mí”

La Miss International Paraguay Ariane Maciel expresó emocionada en su cuenta de Instagram minutos antes de subir al avión rumbo a Japón: “Llegó el día mi Paraguay, muchos sentimientos encontrados pero feliz, feliz de que llegó el día de partir rumbo a esta aventura. See you soon Japón”. El texto iba acompañado de una postal de la reina de belleza con la tricolor en manos.

Días antes de su partida para representarnos en Tokio, Ariane Maciel también destacó: “La emoción que siento es inmensa más porque llevo esperando este concurso dos años. Obviamente, en todos estos años cambiaron muchas cosas, pero daré todo lo mejor de mí y trataré de disfrutarlo al máximo. Vamos Paraguay. Espero el apoyo de mi gente”.

Ahora, Ariane Maciel está disfrutando de la previa de la edición número 60 del Miss Internacional y hasta ya se encontró con la actual soberana Sireethorn Leearamwat.