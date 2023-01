Iván Torres, a un año de la muerte de Cristina Aranda: “Te amaremos por siempre y para siempre Vita”

Un año ya pasó del trágico suceso que tuvo lugar en el anfiteatro de San Bernardino, en pleno concierto, y se llevó la vida de la influencer Cristina “Vita” Aranda. Hace solo instantes, Iván “Tito” Torres escribió unas emotivas líneas recordando que ya pasaron 12 meses desde que la madre de sus hijos partió a la eternidad.

“Un año sin esta mujer que fue muy especial en mi vida y ni qué decir en la vida de nuestros hijos. Un año donde hemos luchado mucho con el dolor y el sufrimiento, en donde recibir la noticia que tenía que irse para siempre fue tan dura que paraliza el corazón”, comenzó escribiendo Iván Torres en su cuenta de Instagram junto a las postales familiares.

Iván Torres: “Tu legado seguirá brillando en nosotros y en toda esa gente que te ama”

“Recuerdo esa noche estando solo, sentado en el hospital, pensando en cómo le iba a contar a nuestros hijos que no te volverían a ver... ¡Pero la vida no se mide en minutos, se mide en momentos!”, señaló el futbolista Tito Torres, quien finalmente destacó: “Por eso hoy me toca recordar esos hermosos momentos juntos y en familia. Tu legado seguirá brillando en nosotros y en toda esa gente que te ama. Un beso mío, de Elías, Emmanuel y Piero hasta el cielo. Te amaremos por siempre y para siempre Vita”.