Soledad Ríos es la Miss Teen Mundial Paraguay 2023

Hace unos días tuvo lugar la gala de elección de Miss Teen Mundial Paraguay 2023 y fue Soledad Ríos Mendoza quien se llevó la corona. “Somos Miss Teen Mundial Paraguay. Los sueños sí se hacen realidad”, expresó la jovencita en su cuenta de Instagram.

“Muchísimas gracias a mi familia, amigos y en especial a la organización Teen’s MGM Paraguay por tratarnos de la mejor manera a todas las chicas. Les representaré de la mejor manera en el Miss Teen Mundial, nos vemos Curaçao”, destacó Soledad Ríos, quien con solo 16 años llevará la tricolor en la competencia internacional que se realizará próximamente.

Soledad Ríos: “Hoy soy Paraguay ante el mundo”

En otra publicación en sus redes sociales, la flamante Miss Teen Mundial Paraguay 2023 Soledad Ríos escribió emocionada: “Hoy soy Paraguay ante el mundo y no saben lo feliz y orgullosa que me deja. Muy agradecida con la gente que me apoyó y vivió conmigo en estos momentos únicos, no tengo palabras para explicarles lo amada que me siento por todos ustedes, les amo”.

Soledad Ríos Mendoza es oriunda de Ciudad del Este, se dedica al modelaje, está en el tercer año del Bachillerato Técnico en Salud y le gustaría estudiar Medicina.