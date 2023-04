Darío Valenzuela, el actor paraguayo que formó parte del elenco de una película ganadora del Óscar

Darío Valenzuela, el actor que hizo historia en el 2010 al convertirse en el primer paraguayo en actuar en una película ganadora del Óscar, comenzó contándonos sobre sus inicios en el mundo de la actuación. “De muy chico mi padre, don Narciso Valenzuela, nos llevó a mi hermano Víctor y a mí al cine; creo que tenía 4 o 5 años, fue mágico. Allí mismo supe lo que quería hacer, ser parte de la magia, ser actor”, expresó emocionado Darío Valenzuela y al recordar su infancia también señaló: “De niño era Boy Scouts, allí hacíamos pequeñas obras, y también en el colegio”.

Darío Valenzuela nació en Encarnación en el año 1966 y en 1984, al terminar el servicio militar, viajó a Buenos Aires tras su sueño de ser actor. “Mi idea original fue Argentina como un trampolín y luego Hollywood, por cosas de la vida me quedé en Argentina”, dijo el actor compatriota.

Darío Valenzuela y sus inicios como actor

Y sobre sus inicios en el mundo actoral, Darío Valenzuela reveló: “En el año 86, después de participar de extra en una película de Alberto Olmedo, cuando fui al cine a verla solo me vi de espalda en una escena que duró un segundo. Allí me dijeron que si quería ser actor debía estudiar teatro, y así lo hice, pasé por un montón de maestros, cursos, y hasta ahora hago algún que otro curso, el actor nunca termina de aprender”.

Luego, Darío Valenzuela continuó contando a ABC Digital: “Mis primeros trabajos fueron allá por el 89 en el viejo canal 11, hoy Telefe, en Vivan los Novios un ciclo de humor de Juan Carlos Mesa. Allí me di cuenta que el trabajo de tevé es muy complicado, muchos egos, ‘Salí de mi camino si no estás preparado’ era la premisa. Me asusté y me pasé al teatro independiente, Teatro Escuela Central en el barrio de San Telmo, 5 funciones por fin de semana, todo un aprendizaje”.

“En el cine mi primera película fue ‘El Che’, de Aníbal Di Salvo, 1996. Pensé que me llegaba la fama y reconocimiento, pero la película no tuvo éxito”, confesó Darío Valenzuela.

El capataz de “El secreto de sus ojos”

En otro momento de la entrevista, el actor compatriota Darío Valenzuela destacó: “Ya en el 2000, volví a la tele con los productos de Polka. En cine participé en ‘El secreto de sus ojos’, ‘Carancho’, ‘El niño pez’, ‘Infancia clandestina’, otra peli que representó a Argentina en los Óscar”.

“El secreto de sus ojos” ganó un Óscar. ¿Qué papel desempeñaste en esa película?, consultamos a Darío Valenzuela. El actor encarnaceno respondió: “El capataz, que aparece cuando el personaje de Ricardo Darín llega a una obra en construcción y pregunta por un supuesto asesino. Estoy en el tráiler de la película, y cuando presentaron la peli en la ceremonia se vieron fragmentos y pasaron una parte de mi escena”.

Paraguay siempre en su corazón

“En el 2003 enseñaba teatro en la Casa Paraguaya de la capital argentina, allí con los alumnos realizamos una película ‘Panambi pyta moroty hovy’. Y un piloto: ‘Renacer guaraní’. El proyecto es seguir trabajando con la colectividad paraguaya realizando obras de teatros y/o películas que hablen de las vivencias de la colectividad en el extranjero”, expresó Darío Valenzuela, quien actualmente está haciendo casting de películas y series.