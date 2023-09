Tiziano Ferro se divorcia de su marido

Tiziano Ferro y Víctor Allen se casaron en julio de 2019 y ahora, cuatro años después, están pasando por una difícil separación, según el cantante italiano contó en su cuenta de Instagram, donde compartió un mensaje dirigido a sus fieles seguidores.

“En el último año he estado lidiando con la dolorosa separación de mi esposo Víctor, en silencio y aislamiento. Recientemente he iniciado un proceso de divorcio en Los Ángeles”, expresó Tiziano Ferro en sus redes.

“Las circunstancias son tales que no puedo salir de California con mis hijos muy pequeños, ni puedo dejarlos porque están predominantemente bajo mi cuidado”, siguió contado Tiziano Ferro.

Lea más: Tiziano Ferro se convirtió en papá por partida doble

En el texto publicado en Instagram, Tiziano Ferro también se disculpa con sus fans por tener que cancelar los compromisos que asumió en Italia, donde debía presentar su novela.

Lea más: Tiziano Ferro: "Me encanta la idea de convertir una cicatriz en un superpoder"

“Ustedes siempre han sido extremadamente importantes para mí, incluso con mis problemas de cuerdas vocales y en contra de las recomendaciones de mi médico, no cancelé la gira el verano pasado. Sin embargo, ahora, el asunto se relaciona con mis hijos y no hay nada más importante para mí que ellos”, explicó Tiziano Ferro al tiempo de destacar: “Decepcionar a mi público me rompe el corazón, pero en este momento debo concentrarme en los mejores intereses de mis bebés”.

“Navego a través de este momento tan difícil de mi vida”

“Ustedes son un mundo para mí. Aquí estoy con el mi corazón abierto, tal como siempre lo he hecho, esperando su comprensión y apoyo mientras navego a través de este momento tan difícil de mi vida. Los amo y espero verlos pronto”, finalizó Tiziano Ferro en su misiva dirigida a sus seguidores.

Tiziano Ferro y Víctor Allen se conocieron hace seis años y llevaban más de cuatro años de casados. Son padres de Margherita y Andrés.