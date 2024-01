Carlos Martini recordó: “Volví de la muerte”

Tras operarse “de una feroz rotura de cadera en una cirugía muy delicada”, como el mismísimo Carlos Martini lo había contado, el hombre de prensa volvió a sus labores en los medios hace unos meses. El fin de semana comentó detalles de cómo sigue su salud y contó a sus seguidores “volví de la muerte”.

“Quien les escribe en esta serena noche de sábado es un Carlos Martini más triste y melancólico. Es que demasiadas montañas, desiertos y carreteras solitarias vengo atravesando desde el 6 de octubre de 2022 cuando me fracturé la cadera”, comenzó expresando el periodista en su cuenta de Instagram.

Lea más: Carlos Martini: "Es la primera vez que aparezco parado desde octubre"

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Perdí la habilidad de ponerme la corbata”

“Hoy sigo rengo y no sé si volveré a caminar de forma normal, me agoto al subir escaleras o a caminar por un pasillo, no consigo lavarme por mí mismo mis pies bajo la ducha, no alcanzo a ponerme la media del pie derecho, tardo un montón para ponerme ropa interior. Y perdí la habilidad de ponerme la corbata”, siguió relatando Carlos Martini a sus cientos de fans cibernéticos.

Lea más: Carlos Martini anunció que en breve volverá a la tevé y la radio

“Eso sí, volví de la muerte. El viernes 21 de julio del año pasado vi mi muerte. Durante la operación en el San Roque me detuve frente a un infinito mar anaranjado brillante. Un túnel se abría a su interior. Al fondo estaba la muerte. Hasta allí llegué. Al despertarme de la anestesia en el primero que pensé fue en Pedro Kriskovich, mi compañero de Cáritas, quien me ofreció sus oraciones. Como ateo le agradecí”, destacó Carlos Martini y citó un poema de Mario Benedetti: “Por eso es importante defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y de los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas”.