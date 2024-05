Video: actriz Bethania Borba critica que Miss Universo Paraguay sea argentina

Bethania Borba, actriz y modelo paraguaya, criticó que Naomi Méndez, coronada ayer como Miss Universo Paraguay, sea argentina. Dijo que a causa de la corrupción tan imperante en nuestro país, una de las mejores representantes, quien ya ganó una corona internacional, quedó sin la oportunidad de representar al país para que vaya la amiga de la directora de la organización Reinas del Paraguay, Ariela Machado.

“Tenemos una Miss Universo argentina. De hecho, representó a Argentina en otro concurso. La corrupción en nuestro país, gente, se hizo tan normal, tan común, que lo único que nos queda es quejarnos en redes sociales. Le quitaron la oportunidad a una de nuestras mejores representantes, súper digna, ganadora ya de una corona internacional, para que vaya la amiga de la directora”, aseguró.

La nueva soberana Naomi Méndez representará a Paraguay en la edición número 73 de Miss Universo, certamen que se desarrollará en México en noviembre próximo. “Miss Universo Paraguay 2024 Naomi Méndez. Con su elegancia, inteligencia y dedicación, Naomi representará a nuestro querido país en el certamen de Miss Universo, que este año se celebrará en México. Estamos seguros de que llevará con honor y distinción el nombre de Paraguay, demostrando al mundo la belleza y la fortaleza de nuestra nación”, se puede leer en la cuenta de Instagram de Reinas del Paraguay.

Actriz imitó a Miss Universo Paraguay

La actriz Bethania Borba, si bien aclaró que no tiene nada en contra de los argentinos y las argentinas, cuestionó que la Miss Universo Paraguay tendrá un acento marcado a la hora de que le realicen las entrevistas.

“Superemocionada de ser la nueva Miss Universo Paraguay, aquí me traje mi choclotorta con unos mates. Espectacular el concurso. ¡Vamos Paraguay! Y decime cuanto tiempo viviste en Paraguay, cuantos años estuviste aquí, decime qué conocés de nuestro país”. “La verdad que a Paraguay yo llegue el día de mi designación nada más, pero conozco porque mis abuelos son de ahí y entonces me contaron muchas cosas, muchas cosas lindas tiene Paraguay”, imitó la actriz a la Miss Universo.

Afirmó que Naomi Méndez no va a poder disimular jamás el acento argentino y dijo que los argentinos jamás aceptarían una representante que simplemente no nació en su país. “Como país estamos demasiado mal”, lamentó.

“Solo de pensar eso a mí me da algo. A mí me da pena que va a ir a un concurso super importante, representante nuestro país, pero por lo que veo no va a tener apoyo, o sea, siempre una se va agradeciendo el apoyo que está recibiendo de toda su gente y que les ama, les amo, y aguyje Paraguay y todas esas cosas, pero ¿qué va a pasar ahora?”, finalizó.