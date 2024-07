Javier Yubi regresa a las tablas como el detective Fix en “La vuelta al mundo en 80 días”

Javier Yubi conduce Radio Revista, todos los domingos de 10.00 a 12.00, por ABC Cardinal, pero además en sus venas lleva sangre de actor. ¡Sí! El multifacético periodista también ama subir a las tablas y ahora forma parte del elenco de “La vuelta al mundo en 80 días”, que fue estrenada ayer en la Sala Moliére de la Alianza Francesa.

“Feliz de regresar al escenario teatral con esta propuesta que tiene condimentos múltiples: ¡es instructiva, divertida y fantasiosa! Es la primera obra que estoy haciendo este año 2024, por ello me encuentro expectante de mi propio rendimiento actoral. A veces es necesario estar en actividad permanente para mantener un nivel dinámico y fluido. El año pasado estuve con la obra ‘80 veces suéltalo’ y ahora se me presenta esta oportunidad de seguir creciendo en la interpretación de diversos personajes. Me ha tocado encarnar a diferentes personajes lo que me permite ganar en versatilidad”, comenzó contándonos Javier Yubi.

Lea más: Conocé más al multifacético Javier Yubi, conductor de Radio Revista de ABC Cardinal

Ayer fue el estreno de la obra y las demás funciones donde podremos ver a Javier Yubi y sus compañeros actores serán hoy domingo 7, el sábado 13 y domingo 14 de julio, siempre en el horario de las 17:00.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“La vuelta al mundo en 80 días, es una obra universal de Julio Verne, que el director Mario Santander ha adaptado de una manera peculiar que resulta muy divertida y enriquecedora. Yo interpreto al Detective Fix, de la Policía Británica. Es un agente noble, un poco ingenuo que necesita consolidar su carrera para tener el reconocimiento de sus colegas. Es su búsqueda personal y, claro, con ese propósito desarrolla su discurso”, siguió relatando el conductor de ABC Cardinal.

Lea más: Javier Yubi subirá a las tablas del Municipal con la obra Interrogante

Javier Yubi sobre la obra: “Es para toda la familia que desea pasar momentos agradables en el teatro”

¿Tu personaje tiene algún parecido con Javier Yubi?, consultamos al periodista que respondió con una sonrisa: “Tal vez en cierto toque de ingenuidad. Y también en la tarea de investigar... Siempre investigo cosas, pues soy curioso y tengo el deseo permanente de descubrir aspectos ocultos de situaciones, personas o historias”.

La obra “La vuelta al mundo en 80 días” va dirigida al público infanto-juvenil, “pero en realidad es para toda la familia que desea pasar momentos agradables en el teatro. ¡Es una obra muy entretenida, con contenido que puede abrir la mente de las personas con los viajes que se desarrollan por lugares fantásticos!”, destacó Javier Yubi.

También quisimos saber qué promete la obra teatral al público que irá a verla y Javier Yubi nos dijo: “Creo que el público saldrá satisfecho con las emociones que se generará a partir de los distintos personajes del elenco de once actores en escena. ¡Se reirá, aprenderá y viajará a sitios maravillosos de nuestro planeta, de una manera inesperada!”.

“La invitación está hecha. Ojalá el público pueda acercarse a las propuestas teatrales que requieren de su asistencia. ¡Actores y directores se esfuerzan por llevar al escenario diversas propuestas y la forma de seguir manteniendo una rica cartelera es con la presencia masiva de la gente! ¡Vengan al teatro y saldrán con una mirada distinta de la vida que no termina con el trabajo y la casa! La magia de la actuación hace de bálsamo para generar alegría y desconexión de la rutina”, finalizó expresando Javier Yubi, el detective Fix.