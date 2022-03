Javier Yubi subirá a las tablas del Municipal con la obra Interrogante

La obra Interrogante, de Mario Halley Mora, bajo la dirección de Koki Delvalle, regresa al escenario hoy jueves 3 de marzo, a las 20.00, en el Teatro Municipal de Asunción. Uno de los actores que forma parte de Anástasi Elenco Artístico es el periodista Javier Yubi, conductor de Radio Revista de ABC Cardinal, quien en esta puesta da vida al Mendigo.

“Muy ansioso por pisar por primera ese escenario como actor”

Para saber cómo se siente a solo horas estar en un escenario tan imponente como el Teatro Municipal de Asunción, conversamos con Javier Yubi, quien nos contó que se está preparando “con mucho profesionalismo. Y muy ansioso por pisar por primera ese escenario como actor. Estuve en algunas ocasiones haciendo de maestro de ceremonias para festivales musicales. Pero, esta vez, la sensación es diferente al saber que las miradas van a estar sobre lo que puedo ofrecer como personaje de una obra”.

Lea más: Conocé más al multifacético Javier Yubi, conductor de Radio Revista de ABC Cardinal

Esta puesta en escena es una reposición de la obra Interrogante. “Debido al gran éxito de público que tuvimos durante el ciclo anterior, en plena pandemia, el director de Anástasi Elenco Artísitico, José Mazó, y el director de la obra Interrogante, Koki Delvalle, decidieron re estrenarla en este Ciclo de Verano del Teatro Municipal”, contó Javier Yubi a ABC Digital.

“Me encanta mi rol”

Los actores que suben en el escenario junto al periodista Javier Yubi son Natasha Fernández, Azucena Delvalle, Leonardo Rodríguez, Derlis Chamorro, Camila Delgado, Matías Miranda, Antonella Villamayor Roa, María Elena Aquino, Miguel Javier Solís, Misael Josué Centurión y Ronald Maluf.

Lea más: Lali González y Nico García subirán al escenario para ayudar a Luis D'Oliveira

El conductor de Radio Revista da vida al Mendigo. “La verdad que me siento muy cómodo con el personaje, lo siento, lo disfruto, lo vivo. ¡Es como que alguien está dentro mío y quiere expresarse! Me encanta mi rol. Trato de encarnar con la mayor naturalidad el aspecto y sentimiento que puede tener una persona no vidente y a la vez sin recursos, pero con una integridad muy intensa”, destacó Javier Yubi, quien con sus compañeros actores seguirán en las tablas del Municipal con Interrogante los próximos domingo 6, lunes 7 y martes 8 de marzo.

Lo que se viene

Nos enteramos que Javier Yubi ya tiene otra puesta en escena en la mira y quisimos saber de qué se trata. Con su característica buena onda, el periodista y actor nos adelantó: “Posteriormente, con el mismo elenco artístico de Anástasi llevaremos a escena la zarzuela paraguaya Las Alegres Kyguá Verá, de Moreno González y Frutos Pane”.

“Será todo un desafío por la complejidad de esta obra que reúne un elenco grande y tiene muchas partes cantadas. Requiere de una escenografía especial y un despliegue artístico muy exigente”, aseguró Javier Yubi.