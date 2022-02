Conocé más al multifacético Javier Yubi, conductor de Radio Revista de ABC Cardinal

Todos los domingos, de 10.00 a 12.00, Javier Yubi acompaña a los oyentes de ABC Cardinal en la previa del tradicional almuerzo familiar, pues junto a Liliam Barrera llevan adelante el escuchado programa Radio Revista. “Estamos avanzando por el séptimo año del programa. Habíamos comenzado un 2 de enero de 2016, desde el inicio mismo la nueva era de ABC Cardinal”, comenzó contando Javier Yubi sobre el espacio dominical.

Luego, Yubi continuó explicando cómo nació Radio Revista: “La idea surgió cuando se estaba organizando la nueva grilla de la radio. Creo que fue Mabel Rehnfeldt la que propuso mi nombre para el espacio mañanero de los domingos, junto a Liliam Barrera. Y mucho busqué el nombre hasta que entre Carlos Troche y Guillermo Domaniczky dimos en el blanco con Radio Revista”.

Un magazine dominical

El programa llevado adelante por Javier Yubi y Liliam Barrera propone a los oyentes muy buena onda. “Un programa distendido, de entretenimiento positivo, con un enfoque artístico, cultural, de actualidad y temas de salud. Este espacio se potenció bastante con la llegada de la pandemia por covid-19, pues Liliam es una experta en temas médicos. Eso hizo que nuestro programa aborde todo lo relacionado a las vacunas, variantes del virus, consejos preventivos, lo que la gente necesita saber sobre la situación”, expresó Javier Yubi.

Y después destacó: “También tenemos entrevistas con artistas, cartelera de espectáculos, efemérides, perfiles de los grandes creadores y, por supuesto, la noticia del momento. Tuvimos una época de shows en vivo con importantes artistas: Perla, Grupo Generación, Las Hermanas Vera, Mirta Noemí Talavera, Los Ojeda, Los Alfonso, Richer Palma, Trío Los Panchos, Rigoberto Arévalo y su Trío de Siempre, y muchos más”.

Al consultarle si siente el cariño de sus radioescuchas, Javier Yubi aseguró: “Sí, totalmente. Me encanta la gente que nos escucha, porque son nuestros motivadores. Nos dicen que somos sus compañeros de los domingos y eso nos emociona, porque es recíproco el aprecio. Y, gracias a Dios, contamos con buena cantidad de oyentes, muchos desde el primer momento en que salimos al aire”.

Multifacético como pocos

Javier Yubi es una persona multifacética. Actor, periodista, coleccionista de arte y también se encarga personalmente de su casa. ¿Cómo hacés para llevar adelante todos estos roles?, le preguntamos, y él respondió: “La verdad que siempre fui muy inquieto. Y creo que cada cosa tiene su tiempo. Desde que salí del diario ABC Color, en mayo de 2020, entendí que mi etapa por prensa escrita ya había llegado a su fin. Fueron como 30 años de trabajo en dos medios por los que pasé. Y sigo con la radio y aguardando alguna oferta en televisión. Pero como siempre mi vida se encamina hacía nuevas metas, desde el 2018 estoy con el tema de la actuación. Este fin de año terminé la carrera actoral, en El Estudio, con Agustín Núñez, y ya estoy trabajando en teatro. Este 3 de marzo, subimos al escenario del Teatro Municipal con la obra ‘Interrogante’, de Mario Halley Mora, en un reposición. Tuvo mucho éxito y el público tendrá oportunidad de verla nuevamente. También, como parte del elenco Anástasi, estamos con próximos ensayos de la zarzuela Las alegres kyguá vera. Eso será si Dios lo permite, en agosto”.

Y sobre su rol de dirigir su hogar, Javier Yubi apuntó feliz: “En mi casa soy amo y señor. Soy el patrón y soy el empleado, a la vez. Es decir, si quiero comer tallarín, ordeno y me pongo a hacer (risas). Y me ocupo del jardín, de la limpieza, de los pagos de servicios, en fin de todo. Me encanta. Soy feliz a mi manera. Interactúo bastante en redes sociales, especialmente en Facebook. Tengo como 20 mil seguidores y ahí lanzo mis críticas y opiniones, pero son muy libres ni a favor ni en contra de nadie”.

Viajero incansable

Javier Yubi adora viajar y conocer nuevos lugares, por eso quisimos saber qué nuevos destinos tiene en mente para cuando pase la pandemia.

“Los viajes siempre fueron mi pasión. Y viajé bastante por mi profesión de periodista, ahora eso ya no será posible. Pero justamente esta pandemia vino a imposibilitar los viajes de turismo, entonces me concentro en mis cosas particulares y algunas que otras escapadas por el interior del país. Voy a Encarnación, a disfrutar en compañía de amistades. Si vuelven a normalizarse los viajes de placer, me encantaría conocer Rusia, Barbados, Croacia, Lituania, esos países del Báltico”, señaló Javier Yubi.

Los numerosos viajes que hizo alrededor del mundo permitieron al periodista Javier Yubi conocer a personalidades de diferentes ámbitos. “Tuve la dicha de recorrer como 30 países y cruzarme con personajes tan espectaculares, como Sofía Loren, Sonia Braga, Kevin Spacey, Adriana Lima, Karolina Kurkova y gente del mundo. Fui invitado algunas veces al lanzamiento del célebre Calendario Pirelli y ahí me encontraba con las celebridades del cine, las modelos famosas y los fotógrafos top del mundo. También tuve el privilegio de ser invitado, en tres ocasiones, a los Premios Platino, donde entrevisté a Geraldine Chaplin, Pedro Almodóvar, Rob Schneider, Eugenio Derbez, Immanol Arias e incontables artistas”, recordó Javier.

Coleccionista de arte y más...

El comunicador Javier Yubi es un gran coleccionista. “Esto sí que es mi pasión eterna. Además de coleccionar imágenes sacras antiguas de madera, cuadros de pintores paraguayos, fotografías y postales antiguas del Paraguay, terracotas de Serafín Marsal, Satsuma japonés, medallas y condecoraciones del Paraguay, piezas del Centenario y Bicentenario de nuestra independencia, vidrios venecianos, objetos de los clubes Cerro Porteño y Olimpia, ahora tengo nuevo interés”, afirmó Javier y nos confesó: “Ando juntando cajitas antiguas de fósforos, latas o frascos de yerba mate paraguaya, vasos o manijas de bebidas nacionales, cuadernos antiguos y boletos o propagandas de trenes y ferrocarriles”.

“Saber comprar en un arte”

Entre tantos roles que desempeña a diario, Javier Yubi se toma su tiempo para aconsejar a sus seguidores de las redes sociales sobre cómo ahorrar en la casa y aprovechar al máximo las compras. Al respecto, el conductor de Radio Revista refirió: “Me encanta aconsejar sobre cómo ahorrar. Es algo que tengo dentro de mi ser. Saber comprar es un arte. Siempre, desde que me acuerdo, fui de ahorrar dinero. Tiene su método. La gente sigue bastante los consejos que doy al respecto, porque, en el fondo, es algo que conviene a todos”.

Algunos tips que brinda Javier Yubi giran en torno al reciclaje, la utilización racional de los alimentos y el cuidado del medio ambiente. “Reutilizar envases, aprovechar al máximo las verduras, inventar menú, en fin, va surgiendo y voy compartiendo con la gente en mi Facebook. Me entretiene y me divierte, porque se que es una forma de ayudar a fomentar la utilización racional de los recursos alimenticios, a no desperdiciar nada. También hago mucho hincapié en la protección ambiental. De la conservación de los bosques y de la vida silvestre dependen nuestro bienestar, nuestra salud y el ambiente que legaremos a las futuras generaciones. ¡No más destrucción de la flora y la fauna del Paraguay!”, destacó con fuerza Javier Yubi al terminar la distendida plática con ABC Digital.