Gi Cassettai celebró los 7 años de su hijo Juan Ignacio

Juan Ignacio, el hijo de la conductora Gisella Cassettai y Juan Carlos Álvarez, llegó al mundo el 8 de julio de 2017. Y ayer, aquel bebé que ya es todo un hombrecito, cumplió 7 años.

“¡Que los cumplas muy feliz hijo! Te amamos”, escribió tempranito en sus redes sociales la orgullosa mamá Gi Cassettai, quien junto a su esposo organizó una reunión infantil para agasajar a Juani, como llaman cariñosamente a su hijo.

“¡Gracias por tanto cariño! Nosotros somos emociones puras en casa... Algunas veces ansiedad, otras alegría, otras tantas somos furia, otras tristeza y todas son importantes. Por eso elegí este motivo con Juani porque creo que hay que respetar lo que sentimos y como nos sentimos”, explicó Gisella Cassettai sobre la deco del cumple de Juani que giró en torno a la película Intensamente.

“Particularmente, soy ansiedad y les prometo que muchas cosas me cuestan muchísimooo, pero desde que lo asumo me siento mejor y los que me conocen también... Es lindo y se siente más amable”, destacó Gi Cassettai junto a las postales del cumpleañero Juan Ignacio con su hermosa familia.