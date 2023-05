Gi Cassettai: “¡Siempre supe que quería una familia y ser mamá!”

Gisella Cassettai y Juan Ignacio, más conocido como Juani, llegaron hasta el estudio de Babyshoot y como cada año, en la previa del Día de la Madre, fueron retratados por Celeste Montaner, profesional que lleva el registro fotográfico de Juani desde que estaba en la panza de la conductora. “¡Las fotos que logra nuestra gran amiga Celeste son mágicas, ella ilustra cada etapa hermosa de mi peque!”, expresó Gisella Cassettai al iniciar la amena plática con ABC Digital.

Gi, se acerca un nuevo 15 de mayo, ¿cómo te sentís al poder celebrar esta fecha con Juani?, fue nuestra primera pregunta a la Cassettai y ella respondió sonriente: “Yo creo que el Día de la Madre me emociona hasta más que mi cumpleaños, porque el giro que dio mi vida desde que soy mamá es muy importante para mí”.

De chica, ¿soñabas con ser mamá?, consultamos a Gisella Cassettai, quien reveló orgullosa: “¡Siempre supe que quería una familia y ser mamá! De chica jugaba a ser la mamá muy parecida a la que hoy soy”.

Y sobre el significado que tiene la maternidad para ella, la conductora señaló: “Maternar es mucho más que 9 meses de embarazo, el parto, la lactancia y largas noches sin dormir... ¡Maternar es la misión más grande que pudo darme la vida y no se acaba, dura para siempre, desde ese momento en que te enteraste que estás embarazada!”.

Gi, Juani y Juanca, una familia muy unida

“Con Juani, tanto yo como mi esposo somos muy unidos, nosotros estamos en todas con él, disfrutamos de ser sus padres”, afirmó Gisella Cassettai, quien además nos relató qué es lo que más les gusta hacer juntos con su pequeño hijo y papá Juan Carlos Álvarez.

“Disfrutamos de sus ocurrencias, de cómo él nos hace valorar las cosas más simples, estar juntos es un plan perfecto porque él nos baja a tierra. Nos hacemos bromas, charlamos, nos reímos y algunas veces cuando me enojo me dice: ‘Vos tranquila mamá, no me retes que cuando seas viejita yo te voy a tener paciencia también’. Todo el día está enseñándome a no ser plagueona, según él”, contó entre risas Gisella Cassettai.

Gi sueña que Juani sea una buena persona

Nuestro siguiente requerimiento fue ¿cómo te sentís al ver a tu hijo crecer tan sano y feliz?, y mamá Gi aseguró emocionada: “Verlo crecer me genera sentimientos encontrados porque pretendo que mi hijo sea libre, independiente y autosuficiente, pero a la vez me encantaría tenerlo pegadito a mí siempre. Entonces, disfruto cada segundo de su pequeñez porque el tiempo vuela y los hijos también”.

Y como toda mamá, Gisella Cassettai tiene en su corazón guardado los deseos más bellos para Juani. “¡Sueño que sea una buena persona, íntegra, que lleve con él siempre todos los valores que le inculcamos en casa, que valore la vida, que respete y lo respeten, que sea apasionado y luche por lo que le haga bien siempre!”, destacó la conductora.