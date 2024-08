Luana Alonso desmiente rumores sobre su expulsión de la Villa Olímpica

Luana Alonso usó su cuenta en Instagram para desmentir su supuesta expulsión de la Villa Olímpica. “Solo quería aclarar que nunca me sacaron o me expulsaron de ningún lado, dejen de difundir información falsa. No quiero dar ningún comunicado, pero tampoco voy a dejar que mentiras me afecten”, escribió la nadadora de 20 años en sus historias.

Estos comentarios llegan después de que varios medios informaran que el Comité Olímpico de Paraguay (COP) habría solicitado que Luana dejara la Villa Olímpica.

La declaración del Comité no ofreció detalles específicos sobre las acciones de Luana, pero según en el mail que le enviaron pidiendo que abandone la villa señalaba: “Su presencia el día de la fecha está creando un ambiente inadecuado en el seno del Team Paraguay. Le agradeceremos proceda conforme a lo que se le indica, ya que ha sido por su propia voluntad que no ha pernoctado en la Villa de los Atletas”.

Conforme trascendió, la nadadora pasó una noche fuera en París y visitó Disneyland en lugar de permanecer en la Villa Olímpica después de no avanzar a las semifinales en los 100 metros mariposa femenino.

Tras su derrota, Luana Alonso anunció su retiro de la natación en una publicación del 27 de julio. “Es oficial ahora”, escribió. “Me retiro de la natación, ¡muchas gracias a todos por el apoyo!”.

Lo que dijo el COP

Por su parte, el titular del Comité Olímpico de Paraguay (COP), Camilo Benítez, dijo a ABC Cardinal: “Ella debía retirarse porque no era correcto el comportamiento con relación a las demás atletas, que tienen una disciplina y son realmente muy profesionales. Que esto sirva de ejemplo que somos un equipo profesional que busca competir y no pasear”.