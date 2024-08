Tana Schémbori sobre el talento: “Paraguay va a trascender por su arte y su cultura”

Tana Schembori (54) tiene una trayectoria hecha en Paraguay,trabaja en sociedad con su colega y amigo Juan Carlos Maneglia en proyectos audiovisuales, destacándose el trabajo de ambos tanto en nuestro país como en el extranjero. La exitosa y premiada película 7 cajas recorrió escenarios internacionales y cosechó varios premios y menciones.

Más allá de cada logro obtenido, para esta actriz y directora, su mayor satisfacción consiste en ver nacer nuevos actores. “Nuestro país necesita historias que sean contadas por su gente, el cine, el teatro son canales con un profundo valor para el reconocimiento, la identidad, el cambio, la trascendencia”, dice.

Definir el talento puede llegar a tener una exactitud teórica, pero ¿qué significa a nivel popular?: “Siento que popularmente se entiende como sinónimo de éxito, es decir que una persona talentosa llegará a sí o sí al éxito. Sin embargo, esto no es así, he conocido muchos talentosos que no lo lograron”.

-¿Por qué podría perderse un talento?

El talento expresivo, que es del que estamos hablando, tiene que ver con mucha corporalidad: danza, canto, el cuerpo en general con la actuacióno con la comunicación, evidentemente si el cuerpo te falla alguna vez, ese talento expresivo se detiene. No obstante, se vuelve imperecedero mediante los registros que se puedan hacer del mismo en un libro o una grabación.

Hay muchas clases de talento en la comunicación y tiene que ver con nuestro multiverso artístico (varios talentos a la vez en distintas dimensiones)

-¿Debemos reconocer el talento en nosotros?, ¿y... si no hay?

En teatro mucha gente toma clases de actuación para poderexpresarse y no precisamente para ser actor, buscan sacar afuera una cantidadde cosas, sentimientos, emociones, recuerdos, etc. En ese sentido el arte nos ayuda.

Por otro, lado hay personas que tienen el don natural de la expresión, pueden exteriorizar lo que sienten sin problema. Para mí ninguno de los dos es menos o más; si cada quien logra descubrir su talento y utilizarlo podrá cultivarlo. Aunque tengo que decir, que el estudio es fundamental por la repetición, la práctica que desembocará en una mejor explotación de capacidad creadora.

Una persona puede tener mucho talento, pero ser inconstante, mientras que el que se dedica, practica va encontrando su talento y llega más lejos con sus objetivos.

-¿Qué piensa de la gente que “ensaya” constantemente en redes subiendo material?

No entraría en debates de si es válido o no. Las redes son un mundo de la inmediatez, tenés para reírte un rato con videos cortos, ver parte de alguna obra maravillosa o situaciones terribles. Ahí podés encontrar gente talentosa por su manera de contar, de expresarse, pero el arte en sí es otra cosa.

No sé si hablar de ética en este asunto, lo que sí creo es que es confuso, porque las redes pueden matar: el profundizar un tema o debatir una idea, el poder leer, el que nuestra imaginación trascienda, todo eso me parece terrible.

En la virtualidad vivimos momentos rápidos, acelerados pero es una realidad que debemos afrontar para ver cómo podemos transitar en esto que ya está instalado.

Sobre el talento en Paraguay

“Muchísimo talento tenemos. A mí me impresiona en la música, la danza y la actuación, cómo se profesionalizaron las diferentes líneas artísticas, dejaron de ser solo un hobby para ser una profesión, pero falta apoyo real.

Una vez dije en un documental sobre las industrias culturales que a Paraguay más que por su naturaleza o sus propuestas turísticas –que quizás en otros países hay mejores opciones- va a trascender por su arte y cultura. Pero principalmente, y más allá de ese reconocimiento, tenemos que trabajar incansablemente en la concientización del arte para la transformación social y para eso necesitamos fondos destinados a desarrollarnos culturalmente.

El arte nos ayuda a poder mirarnos, a identificarnos, vamos a ser un país menos corrupto, mejor en muchos sentidos”, afirma Schémbori

-¿Se puede decir que en nuestro país hay cazatalentos?, ¿usted detecta al talentoso al instante?

Considero que ese rol estamos cumpliendo porque cada vez hay más talento en Paraguay. En cierto modo, lo hacemos a través de los castings para una película o serie, descubrimos talentos y nos encanta.

Cazar talentos es parte de la misión que tiene el cine o que cumple también un canal de televisión, una productora audiovisual, un manager de un cantante o los mismos grupos reconocidos como Kchiporros –que van descubriendo y lanzando varios grupos y artistas–

En todo el mundo son los managers o los agentes de los artistas los que vinculan artistas a películas, conciertos; creo que nos falta más de eso en Paraguay.

-¿Siente que hay originalidad?

En Paraguay hay un talento original en muchos artistas y grupos, pero también hay un talento que se exporta, se copia, y ahí tenemos que evaluar. Cuanto más construyamos nuestra forma de expresarnos, más vamos a marcar una diferencia afuera. Pasa en todo el mundo, le copian a Bad Bunny, a Shakira, etc. y es hasta algo natural, pero cuando cl artista encuentra su impronta, ahí es cuando se destaca, sobresale.

-¿Qué importancia tiene el talento artístico a nivel social?

Es algo demasiado importante a nivel país, yo lo relaciono a la cultura, como te decía: es importante que nos veamos, escuchemos, identifiquemos, dignifiquemos, que miremos al mundo como somos y desde lo que somos capaces de expresar y aportar.

Algunos talentosos que quiera nombrar

No bastaría esta nota para nombrar a tanta gente talentosa, tanto anónima como reconocida, empezando por una Berta Rojas, ella es más que talentosa, está en otro nivel. Luego colegas cineastas, alumnos, estuve en Teatro Mbyky (teatro breve en Taller Integral de Actuación T.I.A) y me impresionó el talento de los chicos que están en primer año. Hay chicos en Carayaó haciendo videos con sus celulares, haciendo cosas en Tik Tok, mis hermosas actrices de la serie Marilina, hay actores y directores que uno dice sorprendido, “pero, ¿de dónde salió esta gente?”.

El talento se paga

“El talento tiene su precio y es una deuda pendiente que tenemos con los artistas en general. Antes era famoso el “venina, te pago con una comida” ahora hay tarifario de actores, músicos que se va midiendo de acuerdo al éxito también. Hay los que cobran lo que sienten que merecen por su trabajo de arte. A veces, cuando no sos conocido, evidentemente tu tarifa baja. Pero sí se tiene que pagar para generar una industria y vivir de lo que uno ama hacer artística y profesionalmente”, asegura la cineasta

-¿El talento debe renovarse?

Así es, porque o si no se estanca, la actividad artística cambia como cambia el mundo, hoy mucho más por la inmediatez de las redes. Nosotros como directores tenemos que ser conscientes de los cambios que implica la plataforma; la plataforma hace que se mire toda una serie un fin de semana.

Hoy el receptor cambió, no es el mismo de hace 10 años, es un receptor más inmediato, que quiere cosas nuevas todo el tiempo, tiene menos paciencia, entonces nosotros también tenemos que ir cambiando la manera en que relatamos una película, una obra de teatro, (salvo los clásicos que no mueren) debemos dar una mirada nueva, contemporánea, adaptándonos a cómo vivimos la realidad en el siglo XXI. Renovarnos todo el tiempo y aprender es la consigna.

-¿De qué sirve el saber hacer artístico en la vida cotidiana?

Evidentemente te construye como persona; como espectador, después de ver una obra, un concierto puede servir para tener una mirada diferente e inclusiva de la vida. Y desde el arte, los artistas ven el mundo de otra

manera, pero integrados a la sociedad son igual a cualquier otro profesional.

-Una frase personal o célebre que use para definir su trabajo con el talento

“Todos somos aficionados, la vida es tan corta que no da para más” (Charles Chaplin). Más allá de quetrabajo con Juanca en una escuela de actuación para profesionalizar estaactividad, mi lema es el de esa frase: ser siempre como niños. La persona que cree que ya llegó, que es un superdotado se pierde la curiosidad del niño de aprender todo el tiempo.

-Paraguay tiene una historia cultural de exilios, de arte a puro pulmón. ¿Cómo influyó eso en las generaciones posteriores?

Hubo mucha gente que quedó a medio camino, creo que tiene que ver con la época que le tocó vivir. Hace 20 o 30 años atrás el artista era un bohemio.

Cuando yo terminé el colegio y dije que quería hacer cine y teatro, mi papá me dijo “vos tenés todo, ¿por qué no estudiás medicina?”. Antes no se consideraba al arte una profesión, lo cultural estaba en un lugar menor. Hay una generación de los 70 que quiso hacer cosas y no pudo por esos prejuicios y preconceptos que había con lo artístico. Incluso hoy hay padres que siguen en esa postura.

-¿Cuál es el talento más común en Paraguay y cuál te gustaría que se desarrollara más?

No diría el más común, pero sí que hay mucha música, canto, orquestas, instrumentos, después sigue la danza y ahora nuevas propuestas artísticas que tienen que ver con la actuación. Me gustaría que todo lo que tenga que ver con el cine crezca más de lo que ha crecido. Sé que así va a ser porque hay demasiado interés.

-¿Ha visto llorar a gente por sentir que no tiene talento?

En la docencia se presencia, a veces, mucha frustración. Yo creo que pasa por descubrir y entender en qué somos buenos y cuáles son nuestros límites. Sin embargo, este mundo del cine es tan amplio que da para entristecerse como para maravillarse; porque sí que he visto gente a la que no se le daba ni 5 y llegó lejos, mientras que otros súper talentosos se durmieron en los laureles y ahí quedaron.

El arte no tiene límites y uno tiene que creer y luchar con todas sus fuerzas por aquello que ama.