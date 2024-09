¡A sus 97 años, Mirtha Legrand ganó un Martín Fierro más!

“La Noche de Mirtha” anoche se llevó el premio Martín Fierro de la Televisión al Mejor Programa de Interés General y Mirtha Legrand subió espléndida al escenario para recibir la estatuilla.

“Bueno, bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Ay, qué emoción, Dios Mío. Anoche no pude dormir. Estaba en la cama y decía: ‘Tengo que subir la escalera, me voy a tropezar. Me voy a pisar el vestido, todo negativo. ¡Y fue todo positivo!”, dijo Mirtha Legrand ya en el escenario, donde subió acompañada de su nieta Juanita Viale.

Mirtha Legrand: “Soy más auténtica que nunca”

“La verdad es que cada año pienso: ‘Es el último’ y sigo viniendo, y sigo estando aquí. No sé quién me decía: ‘¿Por qué trabaja?’ Porque me hace bien, porque me gusta, porque me da placer, me gusta mi trabajo. Hoy día me gusta más que nunca, digo todo lo que pienso, soy más auténtica que nunca”, destacó La Chiqui al recibir un nuevo Martín Fierro y así ya suma 27 estatuillas.