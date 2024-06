A Mirtha Legrand sigue sin gustarle su estatua: “Yo no soy esa”

¿Se acuerdan que hace un año fue inaugurada una estatua en honor a la icónica conductora argentina Mirtha Legrand en Villa Cañás y a La Chiqui no le gustó dicha imagen? Pues luego de ser retirada a pedido de la casi centenaria presentadora, hace unos días la figura de bronce volvió a colocarse con algunos retoques.

Mirtha Legrand nuevamente expresó su desaprobación hacia la escultura donde se la ve sentada en un banco. La diva de la tevé argentina se refirió al respecto en su programa “La Noche de Mirtha”, emitido por El Trece de Argentina.

Mirtha Legrand: “Es feo, no quiero que esté en mi pueblo”

“Me da vergüenza decirlo. Se ha vuelto a reponer mi busto en Villa Cañás”, expresó La Chiqui entre risas y además destacó: “Es feo y a mí no me gusta”.

“Es feo, no quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero”, recalcó Mirtha Legrand frente a sus invitados en la “mesaza”.

“Me lo mandó el intendente de Villa Cañás, que es muy amable. Me lo mandó fotografiado, y bueno, no me gusta. No me gusta que mi pueblo lo tenga. ¡Yo no soy así, yo no soy esa!”, aseguró La Chiqui entre risas.