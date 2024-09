Murió James Earl Jones: así era la voz de Darth Vader y Mufasa

The Walt Disney Company despidió en sus redes sociales y en su web al actor James Earl Jones, quien dio voz a destacados personajes de exitosas franquicias de la compañía.

“Desde la sabiduría de Mufasa hasta la amenaza de Darth Vader, James Earl Jones dio voz a algunos de los personajes más grandes de la historia del cine”, comentó Bob Iger, CEO de Disney.

“Un aclamado actor de teatro con casi 200 créditos en cine y televisión, las historias que trajo a la vida con una presencia única y un verdadero espíritu han dejado una marca indeleble en generaciones de audiencias. En nombre de todos en Disney, extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia y seres queridos”, resaltó el CEO de Disney en una nota publicada en redes sociales y la web oficial del estudio.

La impresionante carrera de un actor multifacético

La profunda y rica voz de Jones ayudó a dar forma a uno de los villanos más memorables del cine, Darth Vader, en Star Wars: A New Hope (1977). Repitió su papel en otras películas de la saga, incluyendo The Empire Strikes Back (1980), Return of the Jedi (1983), Rogue One: A Star Wars Story (2016) y The Rise of Skywalker (2019).

También prestó su voz a Darth Vader en series animadas de Disney XD y en la serie original de Disney+, Obi-Wan Kenobi (2022). “Traer a la vida a Darth Vader me abrió muchas puertas en mi carrera”, comentó una vez Jones. “El trabajo de voz me llevó a más oportunidades de narración y comerciales”.

En un tono completamente diferente, Jones también fue la voz de Mufasa, el Rey de la Roca del Rey, en The Lion King (1994) de Walt Disney Animation Studios. “Hacer voz para animación es actuar en su forma más pura”, explicó Jones. “Es un poco como el teatro griego antiguo donde los actores usaban máscaras. En nuestro caso, las máscaras son los dibujos de los animadores y nosotros simplemente aportamos todos los comportamientos, emociones y sentimientos detrás de esa máscara”.

Jones volvió a dar voz a Mufasa en The Lion King II: Simba’s Pride (1998), The Lion Guard: Return of the Roar (2015) y en la reimaginación fotorrealista de The Lion King (2019), dirigida por Jon Favreau. “Abordé mi personaje con la mayor dignidad posible, como corresponde a un rey. Pero pronto me di cuenta de que faltaba algo: el padre. En The Lion King, Mufasa insta a su hijo Simba a ocupar su lugar en el gran círculo de la vida, y para mí, el corazón de ese círculo es mi familia”.

Inicios y logros

Nacido en Arkabutla, Mississippi, y criado en una granja por sus abuelos en Jackson, Michigan, Jones desarrolló un tartamudeo a temprana edad. Uno de sus maestros de secundaria lo ayudó a superarlo haciéndole recitar poesía frente a la clase, lo cual le permitió encontrar su vocación en la actuación. En 1958, tras su servicio en el Ejército y graduarse de la Universidad de Michigan, Jones debutó en Broadway. Dos años después, comenzó una larga relación con Shakespeare in the Park de Nueva York. A lo largo de los años, Jones añadió roles en cine y televisión a su trabajo continuo en el teatro.

Entre sus trabajos para Disney y 20th Century, se incluyen Three Fugitives (1989), Gabriel’s Fire (1990–91), The Simpsons (1990, 1994, y 1998), Pros and Cons (1991–92), True Identity (1991), The Sandlot (1993), Jefferson in Paris (1995), Recess (1998), Fantasia/2000 (2000) y Earth (2009). Su voz también ha sido escuchada en los parques de Disney de todo el mundo, incluyendo apariciones como Darth Vader en Star Tours – The Adventures Continue y como narrador en la Ceremonia de las Velas en Disneyland Park.

Reconocimientos y premios

Respetado por audiencias y colegas, el distinguido actor ganó dos premios Emmy, dos premios Tony y un Grammy durante su carrera. En 2011, recibió el Premio Honorífico de la Academia “por su legado de constante excelencia y versatilidad inusual”, y en 2019, fue incluido como una Leyenda Disney en el D23 Expo.