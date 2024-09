Denise Hutter y su hijo mayor vivieron días de ensueño en Disneyland

Denise Hutter, presentadora de Ensiestados de ABC TV y conductora de Mañanas de Pura Madre de ABC FM, armó sus maletas y la de su hijo mayor, Ignacio Galeano, y juntos rumbearon a Estados Unidos. Pero no fueron solitos, los acompañó la tía Cecilia Hutter, hermana de la periodista.

El destino elegido para unas vacaciones inolvidables fue el mundo mágico de Disneyland, en California. Y, además, Denisse Hutter con su hermana e Ignacio recorrieron Legoland y también visitaron a Mario Bross en el Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood.

Desde California Denise Hutter compartió su experiencia con sus cientos de seguidores. “Varias veces dije -y me mantengo- que Disneyworld no se disfruta con niños pequeños porque son horas y horas de filas y caminatas y atracciones que requieren un ritmo muy intenso si pretendemos conocerlas todas. Por eso cuando me entró el bichito de llevar a Ignacio se me ocurrió probar con Disneyland en California, y fue un super acierto: son 2 parques en vez de 4, y están ubicados uno frente al otro así que no hay necesidad de tomar buses y las caminatas no son tan mortales como en Orlando”, contó la conductora de ABC TV y ABC FM a sus casi 150 mil seguidores en Instagram.

“En 2 días -uno por parque- logramos subir a todos los juegos salvo a 2 (Indiana Jones y la Incredicoaster) que pedían una altura mínima de 117 y 122 cm respectivamente, y como Ignacio mide 116 rebotamos”, siguió relatando Denise Hutter.

Denise Hutter y su juegos favoritos

“Nuestros juegos favoritos de Disneyland Park fueron la Space Mountain, Star Wars Rise of The Resistance, Big Thunder Railroad y el trencito de Mickey y Minnie”, destacó Denise Hutter al tiempo de resaltar: “Y nuestros favs de Disney California Adventure fueron la montaña rusa de Cars (en Orlando no existe), los juegos de Spiderman y Toy Story, la torre de Guardianes de la Galaxia (igual a la Tower of Terror de Orlando), el Grizzly River Run (igual a Kali River de Animal Kingdom) y Soarin’ around the world (misma atracción de Epcot)”.