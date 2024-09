Luana Alonso, sin ganas de pisar Paraguay: “Me quieren más en Estados Unidos que en mi propio país”

La exnadadora Luana Alonso hace unos días compartió una selfie suya en su cuenta de X junto a un emoticón de la bandera de Estados Unidos. Y otro usuario de la red social le respondió: “Ojalá nunca pises Paraguay ya que sería pelada. Y si lo haces que la gente se acuerde de tus palabras de que es pelada estar acá. Payasa”.

Luana Alonso le contestó: “Tranquila, ni ganas de pisar ese país”, y ahí se vinieron más comentarios que movieron el avispero en X.

Y hace solo horas, en su cuenta de TikTok, Luana Alonso hizo un video con la canción “René” de Residente de fondo y con un texto que dice: “Me dejaron sin apoyo. Abuela murió, no me vio en las Olimpiadas. Dije todo lo que sentí. Me quieren más en Estados Unidos que en mi propio país, pero igual soy orgullosa de donde vengo”.

Ahora, volvieron a encenderse las redes tras la publicación en TikTok de Luana Alonso, quien sigue siendo tendencia por sus dichos.