¡Mirá el inesperado abrazo entre “Pampita” Ardohain y la “China” Suárez!

Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia la “China” Suárez coincidieron anoche en un evento en la capital de Argentina y fueron captadas a los besos y abrazos por la influencer Soy Ker.

Al parecer a ambas les resbalan los chats que publicó Wanda Nara en sus historias de Instagram en los últimos días, donde supuestamente la “China” hablaba de su pelea con “Pampita” hace ya varios años.

“Jamás la voy a perdonar, a mí me ahorcó, me quería matar y no dije nada porque Benja me lo pidió por los hijos”, escribía la “China”, según las capturas de los chats que publicó Wanda Nara, de una época en la que se llevaba bien con la Suárez, pues luego se disputaron el amor de Mauro Icardi.

Pero lejos de crear un malestar entre las mediáticas Carolina “Pampita” Ardohain y Eugenia la “China” Suárez todo indica que esos escandalosos chats las unió más, pues ambas compartieron un ameno momento frente a las miradas de todos los invitados al evento al cual asistieron en Buenos Aires.

Recordemos que Carolina Ardohain y Eugenia Suárez fueron pareja del actor chileno Benjamín Vicuña, con quien ambas tienen hijos.

Así que, Bautista, Benicio y Beltrán, los varones de “Pampita”; son hermanos de padre de Magnolia y Amancio, los peques de la “China”. Cuentan que los hermanitos Vicuña se adoran. Y al parecer, las mamis también se olvidaron de las viejas rencillas por amor a sus hijos.