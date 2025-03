Denise Hutter celebra los 6 años de ABC FM: “Feliz y orgullosa”

“¡Me sumé al equipo en abril de 2022 y desde el primer día me siento feliz y orgullosa porque nuestra FM tiene una audiencia genial, tan ocurrente!”, comenzó contándonos Denise Hutter al celebrar los 6 años de ABC FM.

“¡Soy de interactuar mucho con los oyentes y el debate que compartimos cada mañana además de aportar al programa me enriquece a mí como persona... y me hace reír mucho!”, destacó la periodista de la 98.5 FM.

¿Cómo es llevar adelante de lunes a viernes “Mañanas de Pura Madre” en una radio tan escuchada?, preguntamos a Denise Hutter, quien rápidamente respondió: “En ‘Mañanas de Pura Madre’ me toca acompañar a la audiencia en su rutina mañanera, desde que se levantan hasta que dejan a los chicos en la escuela y se van a trabajar. Y en ocasiones me hacen sentir un miembro más de la familia, los chicos me envían audios diciéndome ‘tía’ y es lindo saber que les acompaño en el proceso de arrancar bien el día, porque esas primeras horas desde que abrimos los ojos al despertar muchas veces marcan cómo enfrentaremos el día. Así que, empezarlo con buena energía y una sonrisa me parece fundamental. Empezarlo bien, para terminarlo bien”.

Denise Hutter y sus oyentes celebrarán el aniversario de ABC FM por todo lo alto

Sobre cómo festeja en “Mañanas de Pura Madre” este nuevo aniversario de ABC FM, Denise Hutter dijo: “Hoy es un día de celebración con regalitos para la audiencia, pero sin dejar de lado nuestros ‘Miércoles con M de Miedo’ que ya son tradicionales y que mucha gente espera para compartir o escuchar experiencias paranormales para iniciar la jornada con un chiqui de adrenalina”.

Además, Denise Hutter nos adelantó que los festejos por los 6 años de ABC FM continuarán, pues la conductora hará un tour del miedo con los oyentes de las 98.5. “El broche de oro de los festejos será el sábado: estamos preparando nuestro primer encuentro con la audiencia, nada más y nada menos que, en el cerro de Yaguarón, para hacer un tour nocturno y contar historias de terror como hacemos los miércoles, pero en vivo y alrededor de una fogata. Qué mejor manera de celebrar un año más de nuestra querida radio, y sus ‘Mañanas de Pura Madre’”, expresó Denise Hutter.