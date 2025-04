Ángel Cardozo, el actor paraguayo que trabajó en Televisa y en breve lo veremos en Netflix

“En el mundo de la actuación ingresé gracias a algunos proyectos de ficción nacional aquí en nuestro país, iniciando desde abajo, como extra en la serie Marilina: ‘Atreverse a soñar’ y ‘El poder del nombre’”, comenzó contándonos Ángel Cardozo sobre sus primeros pasos en el mundo actoral al tiempo de recordar emocionado: “Pero la gran pasión por ese gran amor a la actuación ya fue desde niño, con 5 años de edad era el más fanático de las producciones de Televisa niños”.

“A México fui en varias ocasiones, pero como la situación no estaba a mi favor, en las primeras veces no tenía la fuerza para quedarme y seguir, pero sí para el 2024 ya sentía la corazonada de que era el momento, entonces ya transcurrió un año que resido en la Ciudad de México”, expresó Ángel Cardozo al consultarle sobre su vida en tierra azteca.

¿Cómo se dio tu llegada a Televisa?, fue nuestra siguiente pregunta y Ángel Cardozo nos explicó: “Mi paso por Televisa para mi es algo de no creer, porque mi aspiración siempre fue ingresar al CEA (Centro de Educación Artística). Fueron 4 intentos, en las 4 veces no ingresé, pero un amigo mexicano me dijo que estos no para nada definen mi carrera como actor y, por sobre todas las cosas, tampoco el límite de mis sueños. Entonces, él me motivó a no tirar la toalla y acá inició todo lo que tanto quise, me proveyó todos los contactos de las agencias para que yo pueda enviar mi book y datos para poder postularme a diferentes proyectos en México”.

Ángel Cardozo en “La Rosa de Guadalupe”

Nuestro compatriota Ángel Cardozo comenzó como extra en telenovelas, series y películas como La historia de Juana, Fugitivas, El Ángel de Aurora, El precio de amarte, Mi amor sin tiempo, El extraño retorno de Diana Salazar, Lo que callamos las mujeres.

“Ya luego, en mi séptimo mes, logré el primer pequeño guion en la telenovela ‘Amor Amargo’ de Televisa, producida por Pedro Ortiz de Pinedo. Y el segundo guion para una nueva temporada de la serie con toque de comedia mexicana ‘El príncipe del barrio’, producida por Rosa María Noguerón”, destacó feliz Ángel Cardozo y aseguró: “El 2025 iniciamos con el pie derecho en la tan anhelada participación dentro de ‘La Rosa de Guadalupe’, en el capítulo denominado: Un corazón libre”.

El paraguayo ya trabajó con Daniela Romo, Angelique Boyer, Eugenio Derbez y más famosos

Ángel Cardozo ya trabajó con actores de la talla de María Sorté, Daniela Romo, Arturo Peniche, Angelique Boyer, Sebastián Rulli. “Compartir con grandes artistas en mis inicios era algo de no creer, compartir el set, dialogar y hasta me llegaban sus grandes mensajes y palabras de alientos para esta profesión, sentía que estaba en un sueño de la cual no quería despertar jamás”, expresó emocionado Ángel Cardozo, quien también señaló: “Y lo más satisfactorio que me regalan un cachito de su tiempo para saludar a nuestro hermoso Paraguay y también de paso les enseño algunas palabras en guaraní”.

El actor guaraní Ángel Cardozo fue compañero de escena de más famosos. “Tuve también la gran oportunidad de compartir con Eugenio Derbez, Consuelo Duval, Regina Blandón, Erika Buenfil, Lucero y entre otros más”, relató orgulloso nuestro compatriota.

Ángel también llegará a Netflix

Pero la vida artística de Ángel Cardozo no para y el compatriota también estará en una serie de una plataforma de streaming y sobre ello nos adelantó: “Para Netflix próximamente se viene algo muy bonito, se me dio la gran oportunidad de participar en la segunda temporada de la serie ‘Accidente’. Aún no se puede dar tantos detalles porque la misma se encuentra en la etapa de rodaje, pero ya adelanto que esta temporada tendrá bastante sorpresas”.

Y antes de finalizar la entrevista quisimos saber qué otros proyectos laborales se vienen para este 2025 y Ángel Cardozo entusiasmado nos dijo: “Se viene un año de seguir perseverando con esta hermosa profesión, seguir audicionando para proyectos en puerta y, por sobre todas las cosas, dejar en alto siempre a Paraguay”.