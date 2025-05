Conocé al paraguayo de El Eternauta: Enrique Bogado da vida a Arrieta

La serie del momento es, sin lugar a dudas, El Eternauta. Y en la misma brilla un paraguayo. ¡Sí! Se trata de Enrique Bogado, el actor con sangre guaraní que personifica al soldado Arrieta.

En comunicación con ABC Digital, Enrique Bogado contó que tiene 61 años y nació en San Luis del Paraná, pero creció en Pastoreo. “Vivo en Argentina hace 43 años ya y siempre llevo nuestra esencia y nuestro idioma a donde voy”, aseguró el actor.

Con respecto a sus inicios en el mundo de la actuación, Enrique Bogado nos dijo: “Empecé hace 10 años, el director de cine Silvio Gómez Sosa me propuso participar de su película y desde ahí no pare más hasta llegar a la serie ‘Un gallo para Esculapio’, que me abrió muchas puertas en la actuación”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Enrique Bogado y “otro sueño cumplido”

Al consultarle cómo se siente al interpretar al soldado Arrieta en El Eternauta, Enrique Bogado respondió: “Para mí es una gran satisfacción y formar parte de esta megaproducción de Netflix es otro sueño cumplido, porque El Eternauta nos toca muy de cerca a los paraguayos por el dibujante Solano López, que es descendiente del Mariscal Francisco Solano López y para mí es un orgullo representar a nuestro país”.

Lea más: Darío Valenzuela, el actor paraguayo que formó parte del elenco de una película ganadora del Óscar

En otro momento de la entrevista preguntamos a Enrique Bogado cómo se dio su participación en El Eternauta y el actor recordó emocionado: “Fue a través de un casting en donde quedé preseleccionado y después me llamaron para un casting presencial. Luego, me avisaron que quedé para el personaje, ¡salté de alegría, no podía creer, fue una alegría inmensa!”.

Además, sobre las palabras en nuestro idioma guaraní que escuchamos en El Eternauta, Enrique Bogado nos explicó: “La frase en guaraní lo dice un actor argentino, Alejandro Sosa, de Resistencia, Chaco; que es hijo de paraguayo. Me pidió para asesorarle con el director para pronunciar las palabras y me encantó hacerlo y es emocionante escuchar nuestro idioma guaraní en una serie que es tendencia global”.

Lea más: “El eternauta”, el fenómeno argentino de ciencia ficción, arrasa a nivel global

“¡Trabajar junto a Ricardo Darín y todos los actores principales para mí fue muy gratificante!”

También quisimos saber qué sintió Enrique Bogado al actuar junto a Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra y otros famosos del mundo artístico, y esto fue lo que nos contestó: “¡Trabajar junto a Ricardo Darín y todos los actores principales para mí fue muy gratificante! Son ídolos nuestros y un día me encuentro trabajando con ellos, es emocionante. Aparte, tienen mucha humildad Ricardo Darín, Marcelo Subiotto, Ariel Staltari, César Troncoso, son muy compañeros y se aprende mucho de ellos”.

Y, por supuesto, no podíamos dejar de preguntar a Enrique Bogado qué se viene en su vida actoral tras su participación en la exitosa serie de Netflix. “Después de El Eternauta tengo varios proyectos para cine y también vamos a producir nuestra primera película con mi esposa, Rosalina Gómez. Presentamos una historia en el FIRA (Festival Internacional de Realización Audiovisual) y el Cluster Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, y fue seleccionada con 6 películas, 2 de Bolivia, una de México y las demás de Argentina. Será filmada en la ciudad de Tandil, con guion y dirección de Pablo Viollaz, con dirección de cámara de Federico Jacobi, un capo”.

“Y tengo varias películas para estrenar este año entre ellas, Teniente Linyera, de Fabián Benítez; Esclavo en Texas, de José Celestino Campuzano; 4 historias de Terror, de Sol Martínez, Sin Ley, de Carlos Lasso con Tony Rodríguez”, siguió adelantando Enrique Bogado a ABC Digital.

Además, le consultamos si estará en la segunda temporada de El Eternauta, que ya fue anunciada hace unas horas. “Vamos a ver si me llaman para la segunda temporada, ojalá que sí, Dios quiera que así sea”, expresó Enrique Bogado antes de despedirse destacando: “Paraguay, recomiendo que vean la serie. Y estoy muy orgulloso de representar a nuestro país en el arte en el extranjero. Nunca es tarde para cumplir un sueño. Añua ha pojopy mbarete enteroveteape”.