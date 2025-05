Jessica Miralles: “Esos pequeños ojos que te transforman la vida”

Para Jessica Miralles, organizadora de eventos y licenciada en Administración de Empresas, ese cruce no solo fue inevitable, sino profundamente transformador.

Casada con Borys Czeraniuk y madre de Serena, Jessica transita cada día el delicado equilibrio entre el mundo de los eventos, donde cada detalle importa, y la maternidad, donde cada gesto lo es todo.

“No sé si realmente una llega a un equilibrio”, afirma con sinceridad.

“Creo que el momento más difícil es aprender a lidiar con la culpa al estar fuera de casa, el sentimiento de dejar a los hijos para ir a trabajar. Y las madres que tienen la posibilidad de quedarse en casa cargan con la culpa de no sentirse productivas”, opina.

Es una reflexión que muchas comparten. “Las mujeres, al convertirnos en madres, transitamos el cambio más grande de nuestras vidas, un aprendizaje y evolución interna descomunal”, sostiene.

Al convertirse en mamá, Jessica cambió su perspectiva sobre la vida y el trabajo. “Ser madre me mostró lo que realmente importa, no solo en mi carrera, sino en la vida. Antes atropellaba todo sin miedo. Hoy mis miedos cambiaron, giran alrededor de mi hija. Protegerla y sentir que mira lo que hago me compromete mucho más que antes”, confiesa.

Aunque se dedica a crear momentos memorables para otros, el motor que impulsa sus propios días es pequeño y poderoso: su hija Serena.

“Verle a mi nena, saber que lo hago por ella. Trabajar también es un acto de amor. Creo que uno de los más fuertes hacia los hijos. Estoy construyendo un camino para ella y lo hago con profundo amor y dedicación”, sostiene.

Construir con amor

Más allá de sus logros como profesional, Jessica no mide su éxito en eventos cerrados con aplausos o luces encendidas. Lo mide en valores.

“Más que mi hija la vea a su mamá como una mujer trabajadora, quiero que la vea como una buena persona. Esa es mi meta. Siento que eso es lo que te define en la vida y lo que te vuelve realmente exitosa”, declara.

Su visión del futuro está profundamente anclada en lo que construye hoy. “Sueño que viva una vida con valores, que eso no pase de moda, que sea una persona justa y agradecida. Quiero que cuando yo no esté con ella, la gente se acuerde de su mamá como una buena persona, y ese es un camino que me toca construir ahora”, considera.

Cuando se le pregunta qué le diría a esa Jessica que apenas comenzaba su camino de madre, ella no duda: “Que puede con todo. A lo mejor no con todo a la vez, y que se tenga paciencia”.

En medio de agendas apretadas, detalles que no pueden fallar y celebraciones ajenas que se convierten en su responsabilidad, Jessica encuentra también espacio para sí misma.

Su hobby, sin pretensiones, lo define con frescura: “Tomar vino”. Y es que, entre brindis ajenos, ella también celebra su vida. Una vida construida paso a paso, entre luces, emociones y mucho amor que brillan en esos ojitos claros de Serena.

Identikit

Jessica Miralles

Familia: Borys Czeraniuk (esposo) y una hija: Serena Czeraniuk Miralles.

Profesión: Organizadora de eventos.

Título: Licenciada en Administración de Empresas.

Hobby: Tomar vino.

Redes sociales: @jessimiralles.