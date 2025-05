Kim Kardashian, a sus 44 años, se recibió de abogada: “No fue fácil”

La hermana mayor del clan Kardashian, Kim, terminó sus estudios universitarios y emocionada compartió su logro con sus 356 millones de seguidores en Instagram, donde publicó fotos del acto durante el cual se graduó de abogada.

“Hace seis años, emprendí un camino poco convencional para perseguir mi sueño de ser abogada. No fue fácil y me llevó más tiempo del planeado, pero nunca me rendí. Cada curso me trajo momentos de duda, lágrimas y triunfos, especialmente cuando dominé materias que inicialmente me daban miedo. Esa es la belleza de la vida: te adentras en lo desconocido, te esfuerzas y emerges con un conocimiento y una fuerza que nadie te puede arrebatar”, comenzó escribiendo la flamante abogada Kim Kardashian en sus redes sociales.

Luego, la más famosa de las Kardashian continuó explicando: “Elegí un programa riguroso registrado en el Colegio de Abogados del Estado de California, que se basó en 75 créditos universitarios para completar un plan de estudios de cuatro años que se extendió a seis. El camino fue real, y también lo es el logro”.

Kim Kardashian estuvo rodeada de sus seres más queridos en el día de su graduación. Su orgullosa madre, Kris Jenner, sus hermanas y sus hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, y sus amigas estuvieron aplaudiéndola en primera fila durante el acto.