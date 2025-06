Gi Britos, una presentadora paraguaya en Televisa

“Regresé a la tevé, como dice la frase: ‘Uno siempre regresa donde fue feliz’. Televisa me abrió de nuevo las puertas de su casa gracias a un nuevo proyecto”, comenzó contándonos la conductora Gi Britos desde tierra azteca.

“Se trata del programa matutino de revista llamado ‘Hoy Península’ y estoy en los segmentos deportivo y de espectáculos, siempre desde este paraíso llamado Cancún”, destacó la paraguaya Gi Britos en comunicación con ABC Digital.

Ya formaste parte de Televisa hace un tiempo, ¿verdad?, consultamos a nuestra compatriota Gi Britos, quien respondió rápidamente: “Así es, estuve en Televisa deportes en CDMX en principio y también cuando regresé de Paraguay fueron los primeros en abrirme las puertas nuevamente del canal en el mismo programa. Gracias a la producción y a los ejecutivos que confían en mi trabajo y en mi persona”.

“Ser paraguaya me abrió tantas puertas en los medios en México”

Y ahora, ¿Cómo se dio tu regreso a esta cadena de televisión?, fue nuestra siguiente pregunta y Gi Britos nos explicó entusiasmada: “Se da gracias al proyecto nuevo y fresco que trae el canal con la fusión peninsular de mayor alcance y exposición que traen ahora. Esto también a raíz de que estamos a pasitos de que se realice el Mundial, y México es uno de los países anfitriones para este gran evento y ya nos estamos preparando”.

Y, por supuesto, quisimos saber qué le dicen los mexicanos al saber que es oriunda de nuestra tierra guaraní. “Ser paraguaya me abrió tantas puertas en los medios en México y USA. La tevé no es la excepción, me siento tan agradecida porque desde el primer minuto me adoptaron porque somos muy pocas las/os paraguayas/os en los medios de comunicación en el exterior y más aún en México, que es tan competitivo. Me siento muy bendecida y agradecida porque que tienen en cuenta para estos proyectos”, aseguró Gi Britos.

Por último, nuestra entrevistada Gi Britos nos contó una anécdota reciente en el marco de su trabajo periodístico: “En estos días, me tocó entrevistar al Güero Castro, que es uno de los productores más renombrados en telenovelas, y cuando escuchó mi acento me dijo: ‘Eres de Paraguay’ y automáticamente continuó diciendo: ‘Rohayhu’. Y brevemente me comentó sobre su estadía en Paraguay para la boda de su sobrino Cristian Castro, cuando se casó con Gaby Bo”.