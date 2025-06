Jorge “Chipi” Vera: “Ser papá es lo más hermoso del mundo”

Jorge “Chipi” Vera hoy celebra el Día del Padre rodeado de sus dos grandes tesoros, sus hijos Giuli y Gonza, las razones de su existir. “Ser papá es lo más hermoso del mundo. Es lo más lindo que me pudo pasar. Un privilegio y una responsabilidad a la vez. Es un desafío constante y más en estos tiempos”, comenzó expresando el periodista de ABC Cardinal.

Al consultarle cuáles son sus actividades favoritas con sus niños, “Chipi” Vera nos contó feliz: “Jugar al fútbol o jugar cualquier cosa juntos. Y acompañarles cuando compiten en algún deporte”.

Y no podíamos dejar de preguntar a Jorge “Chipi” Vera si Giuli o Gonza ya se perfila para periodista. Esto fue lo que nos respondió entre risas: “A los dos les encanta el deporte, pero no sé si les gustará la comunicación el día de mañana (espero que no, jajaja)”.

¿Qué sueña “Chipi” Vera para sus hijos?

Como padre, “Chipi” Vera sueña que Giuli y Gonza “sean buena gente y buenos hijos de Dios. Que sean buenos amigos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos padres, buenos cristianos. El resto viene por añadidura”.

Por último, quisimos saber cómo el periodista del Cardinal Deportivo pasará este domingo tan especial. “Con mi padre y con mi hermano, que también es papá, y con nuestros hijos. Solemos juntarnos a comer un asado y pasar un lindo momento juntos en familia”, nos adelantó entusiasmado Jorge “Chipi” Vera.