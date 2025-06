Maxi Biancucchi nos habla de su rol de papá de Valentina, Vittoria y Gianluca

Maximiliano Biancucchi está casado con Jazmín Luraghi y fruto del amor que se profesan son padres de tres hijos Valentina (15), Vittoria (11) y Gianluca (6). “Con una particularidad, Valentina nació en México, Vittoria en Brasil, y Gianluca en Paraguay”, comenzó contándonos el orgulloso papá Maxi.

Ante la consulta: ¿Qué es lo que más te gusta de ser papá?, el integrante del Cardinal Deportivo nos dijo feliz: “Lo que más me gusta de ser padre es el cariño que recibo de ellos, al tener dos mujeres son muy cariñosas conmigo, y el nene también, es un amor único”.

También quisimos saber cuál es la actividad que más disfruta llevar adelante con sus tres hijos y Maxi Biancucchi aseguró: “Es salir a comer con ellos. Somos de salir poco debido a las actividades que tenemos durante la semana y disfrutamos mucho una salida a comer o un rico asado en casa”.

Y, por supuesto, no podíamos dejar de preguntar a Maxi Biancucchi si su hijo ya se perfila para seguir sus pasos y así en el futuro llegar a ser futbolista. “Gianluca ama el fútbol, practica, pero es su mamá la que se encarga de llevarlo. Ella disfruta más llevarlo que yo, la verdad que no le exijo que juegue, creo que su mamá disfruta más de eso que yo. Aunque sería un sueño verlo profesionalmente algún día y porqué no, defender la Albirroja, aunque en ese momento tendremos discusiones en casa, si defiende la Albirroja o la camiseta de Argentina. Mi esposa es paraguaya así que creo que ya perdí esa discusión”, dijo entre risas Maximiliano Biancucchi.

Maxi Biancucchi: “El legado que quiero dejarles es Jesús”

Mientras que sobre lo que desea dejar y transmitir a sus hijos, Maxi Biancucchi señaló sin vueltas: “El legado que quiero dejarles es Jesús, lo que cambió mi vida, la transformó y le dio el verdadero sentido, eso es lo que intento dejarles como legado, si se me permite ese término. Al final, vamos todos juntos a la iglesia los domingos en Casa Apostólica Mundial y estoy seguro que es una bendición muy grande para mí”.

Por último, pedimos a Maxi Biancucchi que nos adelante cómo celebrará el Día del Padre el próximo domingo 15 de junio. “¡Seguramente con un rico almuerzo, eso para mí es suficiente para que sea un hermoso día!”, expresó el integrante del Cardinal Deportivo.