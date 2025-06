David Beckham fue nombrado “Sir” y Victoria lo llenó de elogios: “Siempre has sido mi caballero”

David Beckham, a sus 50 años, fue nombrado “Sir” por el rey Carlos III de Inglaterra. Primeramente, hace un año fue distinguido como embajador del soberano y, ahora, ya es Caballero del rey.

Su enamorada esposa, Victoria Beckham, no ocultó la satisfacción de verlo convertido oficialmente en caballero y le dedicó unas emotivas líneas en las redes: “Siempre has sido mi caballero de brillante armadura, pero ahora es oficial. ¡Sir David Beckham! Qué honor, no podría estar más orgullosa de ti. Tu dedicación a las cosas que más importan - tu país, tu trabajo, tu pasión y, sobre todo, tu familia - nunca ha vacilado”.

“La forma en que has tocado tantas vidas a lo largo de los años con bondad y humildad dice mucho sobre el hombre que eres y nos sigue inspirando todos los días. Pero, sobre todo, estoy muy, muy orgullosa de llamarte mío. Te quiero mucho”, destacó Victoria Beckham.