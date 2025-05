David Beckham tras los festejos de sus 50: “Seguimos riendo y bailando”

“Ok, ok, prometo que esta fue la última fiesta. Me siento muy afortunado de terminar una semana increíble celebrando mis 50 con amigos increíbles, creo que puedes decir por mi sonrisa que disfruté esto...”, comenzó escribiendo David Beckham en su cuenta de Instagram.

“Gracias a todos y especialmente a mi esposa Victoria… Seguimos riendo y bailando después de todos estos años”, escribió el exfutbolista al agradecer a la ex Spice Girls.

Por su parte, Victoria Beckham expresó: “Es tan maravilloso completar una semana increíble celebrando los 50 de David con amigos increíbles. ¡¡Todavía riendo y bailando después de todos estos años!! Los queremos mucho a todos”.

La reflexión de Beckham al llegar a la quinta década de vida

“Al reflexionar sobre este cumpleaños estoy muy agradecido por muchas cosas en mi vida, los equipos por los que he jugado, mis compañeros de equipo, gerentes, los fans, mi país y ser capitán de Inglaterra, los niños que he conocido sobre diferentes organizaciones benéficas con las que trabajo, mi equipo en mi negocio y los amigos que tengo a mi alrededor me siento verdaderamente bendecido... Pero mi mayor logro es y siempre será mi familia”, destacó David Beckham.