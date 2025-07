Stephi Stegman estuvo de cumple: “Siento que cada año me voy conociendo un poquito más”

“Cumplí un año más de vida… y solo puedo dar gracias. Gracias por todo lo vivido, por lo bueno que me llenó el alma, y por lo difícil que me enseñó, me sacudió y me hizo más fuerte”, comenzó escribiendo Stephi Stegman en su cuenta de Instagram.

Luego, la Miss Supranational 2015 continuó reflexionando: “Siento que cada año me voy conociendo un poquito más, y aunque no siempre ha sido fácil, hoy me celebro entera: con mis luces, mis sombras, mis logros, mis heridas, mis sueños”.

“Gracias a la vida, a los que caminan conmigo y a los que, de alguna forma, también me inspiran desde lejos. Un nuevo año, un nuevo capítulo… y las ganas intactas de seguir creciendo, amando y viviendo con el corazón abierto. ¡Feliz vuelta al sol para mí!”, expresó emocionada Stephi Stegman y sus seguidores la llenaron de felicitaciones y buenos deseos.