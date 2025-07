Priyanka Chopra cumplió 43: “Mi familia es mi mejor regalo”

La actriz Priyanka Chopra nació el 18 de julio de 1982 en India. Así que, ayer llegó a sus 43 años de vida. Y lo hizo rodeada del cariño y los mimos de sus seres más queridos, su esposo Nick Jonas y su hija Malti (3).

Unas horas antes de su “día dichoso”, Priyanka Chopra se mostró reflexiva en su cuenta de Instagram, donde cosecha más de 92 millones de seguidores.

“Mientras me preparo para entrar en otro año alrededor del sol. En la víspera de mi cumpleaños, solo puedo estar agradecida. Me siento tan protegida por el universo y tan agradecida por todos los regalos que me han dado”, expresó la Miss Mundo 2000.

“Mi familia es mi mayor regalo y todos mis increíbles amigos y simpatizantes alrededor del mundo. Gracias. Así que con inmensa gratitud, ¡cumplo 43 años, bebé!“, destacó feliz Priyanka Chopra.