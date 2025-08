Jason Momoa cumplió 46 y Adria Arjona le dedicó un emotivo mensaje

Joseph Jason Mamakaeha Momoa, conocido artísticamente como Jason Momoa, nació en Hawái el 1 de agosto de 1979. Así que, ayer completó sus 46 vueltas al sol, y lo hizo rodeado del amor de su novia, Adria Arjona, hija del famoso cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

“Feliz cumpleaños, mi amor. No hay nada que me guste más que vivir la vida a tu lado. Así que brindo por un año más de libertad y de ser siempre joven. Te quiero mucho, cariño”, escribió Adria Arjona en su cuenta de Instagram.

“Y… ¡feliz día también, Chief of War! Me emociona que el mundo vea a qué te has dedicado con todo tu corazón durante estos años", destacó Adria Arjona sobre la serie que Jason Momoa estrenó ayer en Apple TV.

Adria Arjona y Jason Momoa confirmaron su relación en mayo de 2024 y en febrero de este año posaron por primera vez junto en una alfombra roja.

