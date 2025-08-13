Sophie Turner responde a críticas sobre su vida social como madre

Sophie Turner, reconocida actriz conocida por su papel en “Juego de Tronos”, se encuentra en el centro de una controversia en redes sociales tras compartir imágenes de una salida con amigos a un concierto de Oasis. La artista publicó fotos y videos del evento en los que expresó: “Sombreros de pescador y cervezas… Con eso me conformo. Gracias”. Sin embargo, la publicación fue objeto de comentarios críticos por parte de algunos usuarios, quienes cuestionaron su decisión de salir sin la compañía de sus hijas.

Una de las reacciones que generó mayor atención provino de una usuaria que, también madre, comentó: “Me descojono, creo que se ha olvidado de que tiene dos niñas”. Este tipo de observaciones reflejan el estigma que aún enfrentan muchas madres, sobre quienes recae la expectativa de estar dedicadas a sus hijos las veinticuatro horas del día.

Frente a estas críticas, Turner no dudó en responder públicamente. Con ironía, expresó: “Ah, lo siento mucho, a veces se me olvida que algunas personas no pueden pensar por sí mismas”. A continuación, aclaró: “Existe esa locura llamada custodia compartida. Quizás, solo quizás, estaban con su papá ese día”.

Contexto personal y legal

Turner inició su relación con Joe Jonas en 2016. Se casaron tres años después y el matrimonio atrajo la atención mediática por el auge de las carreras de ambos: ella como actriz y él como miembro de los Jonas Brothers. Fruto de su relación nacieron sus hijas Willa y Delphine.

En 2023, la pareja anunció su separación y se embarcó en un proceso de divorcio complicado, principalmente por desacuerdos respecto al lugar de residencia de sus hijas, ya que ambos deseaban vivir en continentes distintos. Finalmente, alcanzaron un acuerdo de custodia compartida, lo que permite que ambos padres alternen el tiempo con sus hijas.

