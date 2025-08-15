Christian Nodal confirma su boda con Ángela Aguilar a solo 21 días de terminar con Cazzu

Christian Nodal ha vuelto a encender la polémica al revelar detalles íntimos de su vida sentimental en una reciente entrevista con Adela Micha. A poco más de un año del anuncio de su separación de Cazzu, el cantante mexicano confirmó no solo su romance con Ángela Aguilar, sino que se casó con ella en una ceremonia “espiritual” en Roma, tan solo 21 días después de su ruptura con la madre de su hija, Inti.

En un extracto de la extensa charla, el intérprete de “Botella tras Botella” se refirió a su pasado con Cazzu, disculpándose públicamente por el dolor causado. Confesó que su relación ya venía en declive, con al menos seis rupturas previas a la definitiva. “El 8 de mayo fue la definitiva para mí”, declaró Nodal.

El rápido romance y la boda “espiritual”

Nodal relató cómo su romance con Ángela Aguilar, a quien conoció durante la grabación de “Dime Cómo Quieres” en la pandemia, se aceleró tras su separación. El 29 de mayo, según su relato, le propuso a Ángela irse con él. “Quiero caminar contigo de la mano... quiero estar privado”, le dijo, y juntos viajaron a Roma.

Ahí, Nodal afirma que se casaron en una boda “espiritual”, ya que no era posible una unión legal. “En el avión dije: ‘Ella es... ella es mi amor verdadero, ella es el amor de mi vida, con ella me quiero morir’”, relató. Sin embargo, en un giro sorprendente, Nodal aseguró que Cazzu estaba al tanto de su matrimonio, contradiciendo las declaraciones de ella. “Mi ex sabía de la boda... yo le avisé, creo, el 20 de mayo, le estaba diciendo: ‘Oye, voy a empezar a salir con alguien. Es una figura pública. Te vas a enterar y prefiero decírtelo yo por aquí’”.

Las disculpas a Cazzu

El cantante expresó arrepentimiento por la forma en que se manejaron los acontecimientos y ofreció una disculpa directa a la madre de su hija. “Pido disculpas también a la madre de mi hija. Yo de corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré”, afirmó. A pesar de esto, justificó sus acciones diciendo que intentó “resguardar” su relación con Ángela en privado y que no le parecía justo que ella no pudiera vivir su vida libremente.