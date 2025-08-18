Guillermo y Kate se mudan a una nueva residencia familiar tras superar el cáncer

La familia real británica confirmó que el traslado se realizará “a finales de este año”, con los príncipes George (12), Charlotte (10) y Louis (7). Desde 2022 residen en Adelaide Cottage, una vivienda ubicada en los terrenos del castillo de Windsor, elegida por su cercanía a Lambrook School, donde estudian los niños.

Según el diario The Sun, los Gales se instalarán en Forest Lodge, una propiedad de ocho habitaciones en Windsor Great Park valuada en unos 21 millones de dólares. “Windsor se ha convertido en su hogar. Sin embargo, estos últimos años en Adelaide Cottage fueron muy difíciles”, señaló una fuente cercana a la pareja.

El deseo de cambio responde tanto al crecimiento de la familia como a un motivo más íntimo: Kate Middleton, de 43 años, reveló en marzo de 2024 que le habían diagnosticado cáncer. Tras un tratamiento exitoso, anunció su remisión a inicios de este año. “Mudarse les da la oportunidad de un nuevo comienzo y de dejar atrás recuerdos dolorosos”, agregó el informante.

Con esta decisión, Guillermo y Kate buscan no solo mayor comodidad para su familia, sino también abrir un nuevo capítulo de su vida en un entorno que ya consideran suyo, manteniéndose en la misma comunidad donde han echado raíces en los últimos años.

