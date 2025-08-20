Yolanda Park recibe sus 45 años muy agradecida: “¿Segundo tiempo ya? ¡Sí, señor!"

En el día de su cumpleaños número 45, Yolanda Park se mostró agradecida y reflexiva en sus redes sociales, donde escribió una extensa carta que comienza así: “Querido Dios: Cada vez que cumplo años hago evaluaciones, balances (creo que es lo más normal del mundo). Sin embargo, esta vez solo te quiero decir gracias. Gracias por cada situación que me tocó enfrentar, cada camino pedregoso que transité. Gracias porque tengo a papá y mamá. Este último no fue un año fácil. Más que nunca entendí esto de ‘que se haga tu voluntad’. Aprendí a disfrutar cada momento porque me di cuenta de que hay cosas que ya no vuelven. Y quiero guardarme los mejores recuerdos siempre en mi corazón”.

Luego, Yota continuó expresando: “Gracias por el hijo maravilloso que me regalaste. Disfruto muchísimo de ser su mamá, es una hermosa aventura diaria. Admiro mucho su determinación y es un gran maestro para mí. Es mi mayor orgullo y el mejor legado que le voy a dejar a este mundo. Gracias por mi familia, mi pequeño mundo que con mucho esfuerzo y amor logramos construir y fortalecer. Gracias por permitirme cuidar de los míos con mi trabajo. Sería muy soberbio de mi parte pensar que es mérito mío. Claro que todos los días lo doy todo, vos sabés que hay noches que llego con un cansancio tan grande que no puedo ni mantenerme en pie. Pero sos vos el que toca el corazón de las personas para que mis palabras lleguen a buen puerto y para que mi esfuerzo valga la pena”.

“Gracias por las situaciones difíciles que me pasaron. De ellas aprendí a discernir quiénes son las personas buenas que quiero en mi vida. Pero, ¿sabés qué? Que me hayas llevado al límite también me hizo descubrir lo valiente que soy. Hace unos días me preguntaron por qué soy tan ¡HOP HOP HOP! Y les dije que después de vivir en medio de la nada, de no haber tenido qué comer, de haber escapado de granizadas e incendios, tener un techo y un plato de comida todos los días es una bendición”, señaló feliz Yolanda Park al tiempo de destacar emocionada: “Y elijo vivir agradeciendo cada pequeña o gran cosa que me pasa. En fin, gracias por estos 45 años. ¿Segundo tiempo ya? ¡Sí, señor! ¡Pero te prometo que lo que queda, los voy a vivir honrando la vida!“.

El mensaje de Chipi Vera a su amada Yota

Y, por supuesto, el enamorado Jorge Chipi Vera saludó en su cuenta de Instagram a su querida esposa Yolanda Park. “Feliz cumple mi amor, que seas feliz y que Dios te bendiga siempre. ¡Te amo!“, se puede leer en la dedicatoria que el periodista deportivo publicó desde La Plata, Argentina, donde se encuentra para transmitir esta noche para ABC Cardinal el encuentro entre Cerro Porteño y Estudiantes en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

