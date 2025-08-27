De George Clooney a Adam Sandler, las celebridades van llegando al Festival de Cine de Venecia
Hoy comienza el Festival de Cine de Venecia y las celebridades cinematográficas ya arribaron para ser parte del evento que reúne cada año a lo mejor de la pantalla grande. George Clooney, Adam Sandler y otros actores hollywoodenses ya están en Italia.
Por ABC Color
27 de agosto de 2025 - 11:25
Las estrellas cinematográficas van llegando al Lido para la ceremonia de apertura del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. El encuentro con el séptimo arte se desarrollará desde hoy 27 de agosto hasta el 6 de setiembre.
George Clooney, Adam Sandler, Noomi Rapace, Paolo Sorrentino, Laura Dern, Toni Servillo, Anna Ferzetti son algunas de las celebridades que ya están en Venecia para ser parte del emblemático festival de cine.