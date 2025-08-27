Gente

De George Clooney a Adam Sandler, las celebridades van llegando al Festival de Cine de Venecia

Hoy comienza el Festival de Cine de Venecia y las celebridades cinematográficas ya arribaron para ser parte del evento que reúne cada año a lo mejor de la pantalla grande. George Clooney, Adam Sandler y otros actores hollywoodenses ya están en Italia.

27 de agosto de 2025 - 11:25
George Clooney llegando al Lido para la ceremonia de apertura del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Las estrellas cinematográficas van llegando al Lido para la ceremonia de apertura del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. El encuentro con el séptimo arte se desarrollará desde hoy 27 de agosto hasta el 6 de setiembre.

El actor estadounidense Adam Sandler saluda al público al llegar al Lido Beach en Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El actor estadounidense George Clooney llegó en un taxi acuático a la playa de Lido antes de la ceremonia de apertura del 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
George Clooney, Adam Sandler, Noomi Rapace, Paolo Sorrentino, Laura Dern, Toni Servillo, Anna Ferzetti son algunas de las celebridades que ya están en Venecia para ser parte del emblemático festival de cine.

La actriz sueca Noomi Rapace posa en una sesión fotográfica para 'Mother' en el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia. (EFE/EPA/Riccardo Antimiani)
El director italiano Paolo Sorrentino llegando a la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Venecia. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
La actriz Laura Dern posa delante del taxi acuático que la llevó al Festival de Cine de Venecia. (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
Los actores italianos Toni Servillo y Anna Ferzetti en la apertura de la edición número 82 del Festival de Cine de Venecia. (EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI)
