De George Clooney a Adam Sandler, las celebridades van llegando al Festival de Cine de Venecia

Hoy comienza el Festival de Cine de Venecia y las celebridades cinematográficas ya arribaron para ser parte del evento que reúne cada año a lo mejor de la pantalla grande. George Clooney, Adam Sandler y otros actores hollywoodenses ya están en Italia.