La princesa Leonor ingresa a la Academia General del Aire

Tras su paso por la Academia Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín, ahora la princesa Leonor llega a la Academia General del Aire de San Javier (AGA), donde hoy inicia la última etapa de su formación militar.

La heredera al trono español se convierte así en alumna del San Javier, una icónica academia donde también se formaron como pilotos su padre, el rey Felipe VI, y su abuelo Juan Carlos. “La princesa de Asturias ha ingresado como Alférez Alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad fundamental Vuelo, de la LXXVIII Promoción de la AGA”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.

La princesa Leonor tendrá como compañeros de clases a otros 73 alumnos, pues son 60 hombres y 14 mujeres los que comienzan hoy su formación en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

Y en su primer día, Leonor ya subió a bordo del moderno avión de entrenamiento. “En su recorrido por las instalaciones, la princesa de Asturias ha visitado la zona de simuladores y se ha subido a la cabina de un PC 21 ‘Pilatus’; avión de entrenamiento avanzado con el que el Ejército del Aire y del Espacio forma a sus futuros pilotos”, destaca la publicación en redes de la Casa Real de España.

Leonor de Borbón y Ortiz estará 10 meses en la Academia General del Aire de San Javier, por lo que concluiría su formación militar en julio de 2026.

