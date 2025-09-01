Gente

La princesa Leonor ingresa a la Academia General del Aire

La princesa Leonor comienza hoy la última etapa de su formación militar. La heredera al trono de España ingresó a la Academia General del Aire de San Javier. ¡Pasá y mirá las mejores fotos de la hija del rey Felipe!

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 11:31
La princesa Leonor se muestra feliz en la Academia General del Aire de San Javier (AGA), donde hoy comienza la última etapa de su formación militar. (EFE/ Marcial Guillén)
Tras su paso por la Academia Militar de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín, ahora la princesa Leonor llega a la Academia General del Aire de San Javier (AGA), donde hoy inicia la última etapa de su formación militar.

La princesa Leonor se ha incorporado este lunes a la Academia General del Aire de San Javier para culminar su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio, donde ha tenido su primer contacto con el avión de formación Pilatus PC 21, tras conocer las instalaciones del centro ha conocido a sus compañeras de camareta y su instructor de vuelo. (EFE/Marcial Guillén)
La heredera al trono español se convierte así en alumna del San Javier, una icónica academia donde también se formaron como pilotos su padre, el rey Felipe VI, y su abuelo Juan Carlos. “La princesa de Asturias ha ingresado como Alférez Alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio, especialidad fundamental Vuelo, de la LXXVIII Promoción de la AGA”, se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real de España.

La princesa Leonor en la Academia General del Aire de San Javier (AGA) donde comienza este lunes la última etapa de su formación militar con su entrada en la Academia General del Aire, tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada. (EFE/ Francisco Gómez/Casa Real)
La princesa Leonor tendrá como compañeros de clases a otros 73 alumnos, pues son 60 hombres y 14 mujeres los que comienzan hoy su formación en la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

"La princesa de Asturias ha visitado la zona de simuladores y se ha subido a la cabina de un PC 21 ‘Pilatus’", se puede leer en la cuenta de Instagram de la Casa Real de España. (EFE/ Marcial Guillén)
Y en su primer día, Leonor ya subió a bordo del moderno avión de entrenamiento. “En su recorrido por las instalaciones, la princesa de Asturias ha visitado la zona de simuladores y se ha subido a la cabina de un PC 21 ‘Pilatus’; avión de entrenamiento avanzado con el que el Ejército del Aire y del Espacio forma a sus futuros pilotos”, destaca la publicación en redes de la Casa Real de España.

La princesa Leonor de España en la Academia General del Aire de San Javier (AGA), donde recibirá instrucción militar en los próximos 10 meses. (EFE/ Francisco Gómez/Casa Real)
Leonor de Borbón y Ortiz estará 10 meses en la Academia General del Aire de San Javier, por lo que concluiría su formación militar en julio de 2026.

