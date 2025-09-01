Nicole Sautu y Víctor Gavilán dieron el “sí, quiero”

Nicole Sautu y Víctor Gavilán están juntos desde hace más de una década y el fin de semana la historia de amor se vio coronada con el “sí, quiero”. "La gracia de Dios con nosotros ayer, hoy y siempre", expresó la feliz recién casada al compartir en sus redes imágenes de la ceremonia nupcial.

Familiares y amigos de la mediática pareja compuesta por Nicole Sautu y Víctor Gavilán se congregaron felices en un centro de eventos para ser testigos de la unión matrimonial a orillas del río Paraguay.

Nicole Sautu y Víctor Gavilán se juraron amor eterno frente a sus hijos Victoria Fernanda, Valentino y Valery, quienes lucieron sus mejores galas para acompañar a sus papis en tan importante acontecimiento familiar.

