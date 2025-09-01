Gente

Nicole Sautu y Víctor Gavilán dieron el “sí, quiero”

La influencer Nicole Sautu y el conductor Víctor Gavilán unieron sus vidas en matrimonio luego de varios años juntos. Sus tres hijos: Victoria, Valentino y Valery fueron los más tiernos testigos de la boda.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 10:27
¡Felices! Nicole Sautu y Víctor Gavilán unieron sus vidas en matrimonio.
Nicole Sautu y Víctor Gavilán están juntos desde hace más de una década y el fin de semana la historia de amor se vio coronada con el “sí, quiero”. "La gracia de Dios con nosotros ayer, hoy y siempre", expresó la feliz recién casada al compartir en sus redes imágenes de la ceremonia nupcial.

Romántica postal. Víctor Gavilán y Nicole Sautu mostrando sus anillos de casados, mientras se dan un apasionado beso. (Instagram/Nicole Sautu)
Familiares y amigos de la mediática pareja compuesta por Nicole Sautu y Víctor Gavilán se congregaron felices en un centro de eventos para ser testigos de la unión matrimonial a orillas del río Paraguay.

¡Hermosa familia! Nicole Sautu y Víctor Gavilán con sus hijos Victoria, Valentino y Valery. (Instagram/Nicole Sautu)
Nicole Sautu y Víctor Gavilán se juraron amor eterno frente a sus hijos Victoria Fernanda, Valentino y Valery, quienes lucieron sus mejores galas para acompañar a sus papis en tan importante acontecimiento familiar.

¡Bella novia! Nicole Sautu lució radiante el día que unió su vida a la de Víctor Gavilán. (Instagram/Nicole Sautu)
