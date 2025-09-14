El atrevido plan de Nate Bargatze para controlar los discursos en los Emmys

El comediante y anfitrión de los Emmys 2025, Nate Bargatze, ideó una estrategia tan ingeniosa como moralmente audaz para que los ganadores mantuvieran sus discursos de aceptación dentro del límite de 45 segundos. En lugar de la tradicional y a menudo ignorada música para desalojar a los ganadores, Bargatze ató los discursos a una causa benéfica.

El anfitrión anunció una donación inicial de US$ 100,000 al Boys and Girls Club of America. A partir de esa cifra, se estableció una regla de incentivos y penalizaciones: por cada segundo que un ganador se excediera del tiempo asignado, se deducirían US$ 1,000 del monto total donado. Por el contrario, si un ganador terminaba su discurso antes de los 45 segundos, se sumarían US$ 1,000 por cada segundo ahorrado.

Este método trasladó la presión de un simple recordatorio de tiempo a una responsabilidad colectiva y ética. Al vincular la duración de sus discursos con el bienestar de una organización benéfica, los ganadores se vieron forzados a elegir entre extender sus agradecimientos personales o asegurar que la donación no se viera comprometida.

La primera prueba con el actor Seth Rogen, quien terminó seis segundos antes, demostró el éxito inmediato del plan al sumar US$ 6,000 a la donación, estableciendo un claro precedente para el resto de la noche.

