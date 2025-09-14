Minuto a minuto de los Premios Emmy 2025: todos los ganadores en vivo

La gran noche de la televisión llegó: los Premios Emmy 2025 ya están en marcha desde el Peacock Theatre de Los Ángeles. La ceremonia, conducida por el comediante Nate Bargatze, promete coronar a los mejores de la industria en drama, comedia y miniseries. Apple TV+ llega como la plataforma a vencer, con su sátira hollywoodense The Studio y el thriller laboral Severance liderando las nominaciones. Sigue aquí el minuto a minuto y conoce a los ganadores en tiempo real.
Lea más: “Severance” se convierte en la serie más nominada de la 77 edición de los Emmy
19:00 Arrancó la alfombra roja de los premios Emmy
Las celebridades van llegando a la alfombra roja de los premios Emmy donde se ven fabulosos vestidos y atuendos creados por diseñadores de alta costura.