Minuto a minuto de los Premios Emmy 2025: todos los ganadores en vivo

La 77.ª edición de los Premios Emmy celebra lo mejor de la televisión en una noche cargada de emoción, con Nate Bargatze como anfitrión. “The Studio” y “Severance” parten como las grandes favoritas.

Por Carolina Sales
14 de septiembre de 2025 - 19:30
Una estatua de Emmy se exhibe durante la vista previa para la prensa de los Governors Ball de los Emmy Awards en Los Ángeles, California (Estados Unidos). La 71a entrega de los premios Emmy se realizará el 22 de septiembre de 2019.
Una estatua de Emmy.ETIENNE LAURENT

La gran noche de la televisión llegó: los Premios Emmy 2025 ya están en marcha desde el Peacock Theatre de Los Ángeles. La ceremonia, conducida por el comediante Nate Bargatze, promete coronar a los mejores de la industria en drama, comedia y miniseries. Apple TV+ llega como la plataforma a vencer, con su sátira hollywoodense The Studio y el thriller laboral Severance liderando las nominaciones. Sigue aquí el minuto a minuto y conoce a los ganadores en tiempo real.

Lea más: “Severance” se convierte en la serie más nominada de la 77 edición de los Emmy

19:00 Arrancó la alfombra roja de los premios Emmy

Las celebridades van llegando a la alfombra roja de los premios Emmy donde se ven fabulosos vestidos y atuendos creados por diseñadores de alta costura.

