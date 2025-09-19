De Pampita a Yatra, los famosos en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

El gran desfile de Carolina Herrera tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid y hasta ahí llegaron varios famosos para ver la nueva colección de la icónica diseñadora venezolana. Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Sebastián Yatra no se perdieron el encuentro con la moda.