De Pampita a Yatra, los famosos en el desfile de Carolina Herrera en Madrid

El gran desfile de Carolina Herrera tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid y hasta ahí llegaron varios famosos para ver la nueva colección de la icónica diseñadora venezolana. Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Sebastián Yatra no se perdieron el encuentro con la moda.

Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 11:21
¡Diosas! Valeria Mazza y Carolina Pampita Ardohain en el desfile de Carolina Herrera en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, en la Plaza Mayor de Madrid. (EFE/ Daniel González)
¡Diosas! Valeria Mazza y Carolina Pampita Ardohain en el desfile de Carolina Herrera en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week, en la Plaza Mayor de Madrid. (EFE/ Daniel González)

El desfile de presentación de la primavera-verano 2026 de la afamada marca Carolina Herrera tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week.

El cantante Sebastián Yatra posando a su llegada al desfile de Carolina Herrera, que presentó su colección primavera-verano 2026, en la Plaza Mayor de Madrid. (EFE/ Daniel González)
El cantante Sebastián Yatra posando a su llegada al desfile de Carolina Herrera, que presentó su colección primavera-verano 2026, en la Plaza Mayor de Madrid. (EFE/ Daniel González)

El encuentro con la moda se convirtió en histórico, pues fue la primera vez que la firma Carolina Herrera realizó un desfile fuera de Nueva York. Y hasta la Plaza Mayor de Madrid llegaron varios famosos, como las argentinas Valeria Mazza y Carolina Pampita Ardohain.

La cantante estadounidense Becky G en la alfombra rosa del desfile de Carolina Herrera en Madrid. (EFE/ Daniel González)
La cantante estadounidense Becky G en la alfombra rosa del desfile de Carolina Herrera en Madrid. (EFE/ Daniel González)

La cantante argentina María Becerra también estuvo como invitada en el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid. (EFE/ Daniel González)
La cantante argentina María Becerra también estuvo como invitada en el desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid. (EFE/ Daniel González)

Los cantantes Luis Fonsi, Becky G y Sebastián Yatra, así como las modelos Olivia Palermo y Águeda López, y el director de cine Pedro Almodóvar tampoco se perdieron el desfile de Carolina Herrera en España.

La actriz y modelo Olivia Palermo fue otra famosa que no se perdió el desfile de Carolina Herrera en Madrid. (EFE/ Daniel González)
La actriz y modelo Olivia Palermo fue otra famosa que no se perdió el desfile de Carolina Herrera en Madrid. (EFE/ Daniel González)
El director Pedro Almodóvar, entre algunas actrices, observando en primera fila el desfile de Carolina Herrera. (EFE/ Daniel González)
El director Pedro Almodóvar, entre algunas actrices, observando en primera fila el desfile de Carolina Herrera. (EFE/ Daniel González)
El cantante Luis Fonsi y la modelo Águeda López, llegaron juntitos al desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid. (EFE/ Daniel González)
El cantante Luis Fonsi y la modelo Águeda López, llegaron juntitos al desfile de Carolina Herrera en la Plaza Mayor de Madrid. (EFE/ Daniel González)
