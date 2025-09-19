De Pampita a Yatra, los famosos en el desfile de Carolina Herrera en Madrid
El gran desfile de Carolina Herrera tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid y hasta ahí llegaron varios famosos para ver la nueva colección de la icónica diseñadora venezolana. Pampita Ardohain, Valeria Mazza, Sebastián Yatra no se perdieron el encuentro con la moda.
Por ABC Color
19 de septiembre de 2025 - 11:21
El desfile de presentación de la primavera-verano 2026 de la afamada marca Carolina Herrera tuvo lugar en la Plaza Mayor de Madrid en el marco de la Mercedes-Benz Madrid Fashion Week.
El encuentro con la moda se convirtió en histórico, pues fue la primera vez que la firma Carolina Herrera realizó un desfile fuera de Nueva York. Y hasta la Plaza Mayor de Madrid llegaron varios famosos, como las argentinas Valeria Mazza y Carolina Pampita Ardohain.
Los cantantes Luis Fonsi, Becky G y Sebastián Yatra, así como las modelos Olivia Palermo y Águeda López, y el director de cine Pedro Almodóvar tampoco se perdieron el desfile de Carolina Herrera en España.