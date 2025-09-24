Gente

Mónica Bellucci tras su separación de Tim Burton: “Siempre tendrá un lugar único en mi corazón”

Hace solo unos días, Mónica Bellucci y el cineasta Tim Burton anunciaron que decidieron separarse. Y ahora, la actriz italiana rompió el silencio al respecto y expresó: “Siempre tendrá un lugar único en mi corazón”.

Por ABC Color
24 de septiembre de 2025 - 08:00
El director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci anunciaron su separación hace unos días. (ANDER GILLENEA / AFP)
Luego de tres años de relación, la actriz italiana Mónica Bellucci y el director estadounidense Tim Burton emitieron hace unos días un comunicado conjunto con “profundo cariño y respeto mutuo” para anunciar su separación.

Tim Burton y Mónica Bellucci llevaban tres años de relación. (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
El anuncio sorprendió a los miles de seguidores de la pareja hollywoodense y ahora, Mónica Bellucci rompió el silencio y se refirió al término de su noviazgo con Tim Burton.

Mónica Bellucci habló con Vogue Italia. “El camino de Tim y el mío se cruzaron para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse”, expresó la actriz italiana.

"Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón”, destacó Mónica Bellucci. (AFP)
“Sin embargo, mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón”, destacó Mónica Bellucci dejando así en claro que la admiración y el cariño hacia el director cinematográfico siguen intactos a pesar de la ruptura de la relación amorosa.

