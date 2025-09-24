Mónica Bellucci tras su separación de Tim Burton: “Siempre tendrá un lugar único en mi corazón”

Luego de tres años de relación, la actriz italiana Mónica Bellucci y el director estadounidense Tim Burton emitieron hace unos días un comunicado conjunto con “profundo cariño y respeto mutuo” para anunciar su separación.
El anuncio sorprendió a los miles de seguidores de la pareja hollywoodense y ahora, Mónica Bellucci rompió el silencio y se refirió al término de su noviazgo con Tim Burton.
Mónica Bellucci habló con Vogue Italia. “El camino de Tim y el mío se cruzaron para recorrer un trayecto juntos y luego volver a separarse”, expresó la actriz italiana.
“Sin embargo, mientras viva, Tim siempre tendrá un lugar único en mi corazón”, destacó Mónica Bellucci dejando así en claro que la admiración y el cariño hacia el director cinematográfico siguen intactos a pesar de la ruptura de la relación amorosa.
