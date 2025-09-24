Mónica Bellucci tras su separación de Tim Burton: “Siempre tendrá un lugar único en mi corazón”

Hace solo unos días, Mónica Bellucci y el cineasta Tim Burton anunciaron que decidieron separarse. Y ahora, la actriz italiana rompió el silencio al respecto y expresó: “Siempre tendrá un lugar único en mi corazón”.